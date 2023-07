﻿Tausende feiern Auftakt der Warnemünder Woche

Kostenfrei bis 16:00 Uhr lesen

Mega-Projekt

Am Freitagabend wurde mit dem Swinetunnel in Swinemünde das seit Langem größte Infrastrukturprojekt in der deutsch-polnischen Grenzregion eingeweiht, aber die MV-Ministerpräsidentin kam nicht – obwohl sie sogar ganz in der Nähe war. Gäste des Events sehen dafür klare Gründe.