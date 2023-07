﻿Konsequenzen für Rostock? Angeblich waren beim Roland-Kaiser-Konzert in Cottbus K.O.-Tropfen im Umlauf

Squeezebox-Teddy singt wieder

Es waren die dunkelsten Stunden in seinem Leben. Detlev Freier wurde im vergangenen Jahr am Herzen operiert. Es gab Komplikationen. Sein Leben hing am seidenen Faden. In dieser Saison steht der 66-Jährige wieder auf der Bühne und schmettert kraftvoll Piratenlieder.