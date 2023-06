﻿Neuer Konservatoriumsleiter in Rostock: „Eine Sache halbherzig zu machen, ist nicht mein Ding“

Rostock. Er ist jung, unkompliziert und hoch motiviert: Seit dem 4. Oktober vergangenen Jahres leitet Johannes Lang die Geschicke des Rostocker Konservatoriums. Eine Aufgabe, die für den 36-jährigen Teterower auch eine Herzensangelegenheit ist.

„Es ist toll, die jungen Menschen musikalisch zu begleiten und Angebote zu schaffen, damit sie sich weiterbilden können“, sagt Lang. Das reichhaltige kulturelle Erbe, was es in Deutschland gebe, an die nächste Generation weiterzugeben, sei für ihn eine „sinnstiftende“ Aufgabe. Einer seiner Lieblingstermine am Konservatorium sei der Montagabend, an dem Lang das Jugendsinfonieorchester unterrichtet. „Ich habe eine gute Zeit mit den Jugendlichen und versuche, das Erbe von Herrn Sheridan-Braun aufrechtzuerhalten, weil ich weiß, dass es ein Herzensprojekt von ihm war“, sagt Lang. Sein Vorgänger hatte sich im Juni vergangenen Jahres nach 22 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Von Barockopern mit der Laute bis hin zu neuer Musik

Lang wurde 1986 in Teterow geboren und machte nach dem Realschulabschluss zunächst 2003 eine Ausbildung zum Gitarrenbauer im sächsischen Klingenthal. 2007 folgte eine zweijährige Ausbildung zum Ensemble-Leiter im bayerischen Sulzbach-Rosenberg, an die sich 2009 ein Studium der Musikpädagogik sowie ein künstlerisches Musikstudium in Bremen und Würzburg anschlossen. Von Würzburg verschlug es ihn zunächst nach Nürnberg: „Der Liebe wegen“, verrät Lang und lacht. Seit dem 1. Oktober 2022 lebt er in der Hansestadt, wo er am 4. Oktober seinen Dienst als Konservatoriumsleiter antrat.

Erfahrungen sammelte Lang bereits als Lehrer an verschiedenen Musikschulen sowie als Musikschulleiter im bayerischen Schwabach. Der studierte Musiker gab bereits während seines Studiums Konzerte, die von Barockopern mit der Laute bis hin zu Neuer Musik mit der Gitarre reichten. Auch eine CD hat der umtriebige junge Mann bereits aufgenommen und war in verschiedenen Ensembles aktiv, unter anderem im Jugendzupforchester in Bayern, das er auch leitete.

„Eine Sache halbherzig zu machen, ist nicht mein Ding“

Nun müsse das Musikmachen erst einmal hinten anstehen. „Eine Sache halbherzig zu machen, ist nicht mein Ding. Deswegen war klar, dass ich bei dem Job das Künstlerische komplett zurückstellen muss“, so Lang. Dennoch freue er sich auf seine neue Aufgabe. „Ich möchte versuchen, die Geschicke des Hauses positiv zu lenken“, so Lang. Dabei wolle er künftig die Digitalisierung weiter vorantreiben. „Ich würde gern eine neue Homepage mit einer Online-Anmeldung etablieren und den Bereich Social Media weiter ausbauen“, so Lang.

Ein dringlicheres Problem sei jedoch die Entlohnung der nicht fest angestellten Lehrbeauftragten, die am Konservatorium aktuell rund 40 Prozent der Lehre ausmachten. „Bisher verdient ein freier Mitarbeiter für dieselbe Arbeit bei gleicher Stundenzahl nur knapp mehr als die Hälfte eines fest angestellten Lehrers. Darauf möchte ich gerne aufmerksam machen und dafür kämpfen, dass die Gehälter der freien Mitarbeiter angehoben werden“, so Lang.

Dabei sieht der 36-Jährige auch das Land in der Verantwortung: „Der größte Kostenpunkt, den wir haben, sind Personalausgaben – und daran wird gespart“, so Lang. Von der vom Verband deutscher Musikschulen in den 90er Jahren vorgeschlagenen Drittelfinanzierung sei man in Rostock noch weit entfernt, beklagt Lang. Das Konzept, das als Zielsetzung in die Bildungsplanung der Bund-Länder-Kommission eingegangen war, sieht vor, dass Musikschulen zu gleichen Teilen aus Gebühren, kommunalen Mitteln und Landesmitteln finanziert werden sollen.

1500 Schüler und 80 Lehrende am Rostocker Konservatorium

Zurzeit würden rund 30 Prozent der Kosten durch die Entgelte der Familien gedeckt, weitere 56 Prozent von der Kommune getragen. Das Land stelle mit rund 300 000 Euro jedoch lediglich rund 14 Prozent des Geldes zur Verfügung. „Das ist trotzdem eine große Summe, aber in Anbetracht der Kosten, die ein Haus mit so vielen Mitarbeitern und so einem großen Lehrerschlüssel hat, reicht es einfach nicht aus“, so Lang. Aktuell verzeichne das Rostocker Konservatorium rund 1500 Schüler sowie 80 Lehrende und sechs Verwaltungsangestellte.

Ihm sei bewusst, dass er in große Fußstapfen trete, so Lang. „Davor habe ich schon Respekt“, sagt er. Aber er habe bisher sehr viel Unterstützung erfahren. „Die Lehrenden und die Verwaltung haben mich sehr offen empfangen. Das Arbeitsklima ist super, auch das Haus ist top ausgestattet“, freut sich der neue Rektor. „Ich möchte so viel wie möglich von dieser tollen Arbeit erhalten“, sagt er. Auch mit anderen Institutionen, wie der Hochschule für Musik und Theater und dem Rostocker Volkstheater, wolle er gern künftig kooperieren. „Es wäre toll, wenn es unter den Kultureinrichtungen eine gute Zusammenarbeit gibt und wir die Musik gemeinsam in die Stadt tragen.“

