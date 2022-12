﻿„Lasst uns lauter sein als die“ – Kontra K wettert in der Rostocker Stadthalle gegen die Presse

Die Rostocker Stadthalle, sie war am Freitagabend ausverkauft. Gleich 5000 Fans haben das Konzert des Berliner Rappers Kontra K in der Hansestadt besucht. Der provozierte nicht nur mit seinem nackten Oberkörper, sondern auch mit einer „Warnung“ an die Presse.

Rostock. Um seine letzten Konzerte gab es viel Ärger. Mit Drohungen gegen die Presse machte der Berliner Rapper Kontra K in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat deshalb sogar zu einem Boykott der laufenden „Der Sonne entgegen“-Tour aufgerufen. Doch das spielt an diesem Freitagabend in der ausverkauften Stadthalle in der Rostocker Südstadt für die Fans kaum eine Rolle. Gleich 5000 von ihnen sind gekommen, um den Künstler mit dem Gangster-Image live zu erleben.

Fans beim Konzert in Rostock: „Bekomme einfach nicht genug“

Die Aufregung steht so manchem Besucher sichtlich ins Gesicht geschrieben. Nervös hüpft Carlotta Ebert von einem Bein auf das andere. Die 23-Jährige ist mit ihren Freunden Johanna Grabow und Maximilian Häsche extra aus Schwerin angereist. Es ist nicht das erste Mal, dass sie den Künstler performen sieht. „Ich war schon bei mehreren Konzerten in unterschiedlichen Städten“, verrät die junge Frau. Die Songs des Rappers würde sie am liebsten auf Dauerschleife hören. „Ich bekomme einfach nicht genug“, gesteht sie.

Kontra K gibt Konzert oberkörperfrei

Das Licht geht aus. Die Menschen im Saal verstummen. Kurz darauf fällt der Vorhang. Nebel zieht über die Bühne. Wie aus dem Nichts erscheint der Rapper auf der Bildfläche. Er ist umringt von sechs Wolfsstatuen. „Sag mir, seit wann können die Toten reden? Oder träum’ ich und hab’ nur geschlafen“, stimmt Kontra K, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt, ein. Die Fans tun es ihm gleich.

Seinen Auftritt in der Rostocker Stadthalle hat Rapper Kontra K sichtlich genossen – wie ein Großteil seiner Fans. © Quelle: Susanne Gidzinski

„Lang ist es her. Schön, wieder hier zu sein“, grölt der Star anschließend ins Mikrofon. „Wir kreieren jetzt ein paar Momente.“ Die Melodie zu „Letzte Träne“ setzt ein. Die Menge beginnt, zu kreischen. Einige Fans rufen: „Ausziehen, ausziehen!“ Der Rapper mit der unverkennbaren vollen Stimme und dem muskulösen Körper ist für seine Oben-Ohne-Auftritte bekannt. Nur an diesem Abend scheint er es nicht eilig zu haben, die Hüllen fallen zu lassen. Erst nach etwa der Hälfte der Konzertzeit gibt er dem Wunsch des Publikums nach. Hysterische Schreie sind zu hören.

„Keine Presse trennt uns“

Dass er auch anders provozieren kann, stellt Kontra K ebenfalls unter Beweis. „Wer hat die Presse verfolgt?“, fragt er mit einem verschmitzten Lächeln die Besucher. „Macht das nicht mehr“, lautet nur wenig später sein Appell. Der nächste Song „Warnung“ sei den Medien gewidmet. „Lasst uns lauter sein als die.“ Die Menge bricht in Gelächter aus. Maximilian Diehn scheint es ernst zu meinen. Sein Blick wirkt hasserfüllt.

Grund dafür dürfte die kritische Medienberichterstattung über Ermittlungen wegen des Verdachts auf Drogengeschäfte sein, die gegen den Künstler laufen. Der 35-Jährige hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Dennoch macht er immer wieder Andeutungen. „Keine Presse trennt uns“ und „Lasst euch nicht kaputt machen – weder von Substanzen oder dem Leben, noch von Menschen“, mahnt er.

Rostocker Fans bleiben dem Rapper treu

Doch es geht auch gefühlvoll. Mit „Nur für dich“ verzaubert der Musiker die Fans. Sie lassen ihre Handytaschenlampen aufleuchten. Ein Meer aus Lichtern erhellt den Saal. Wippende Arme wohin das Auge reicht. Das Publikum ist aus dem Häuschen – den ganzen Abend lang. Zum Abschied gibt Kontra K „Wölfe“ zum Besten. Das Lied mit der Tour-namensgebenden Zeile.