﻿Kontra K wettert in Rostocker Stadthalle gegen die Presse: „Lasst uns lauter sein als die“

Kontra K in der Rostocker Stadthalle: 5000 Fans waren begeistert. Von den Songs des Rappers und ebenso von seinem nackten Oberkörper. Der Berliner hatte aber auch eine „Warnung“ dabei – in Richtung Presse.

Rostock. Um seine letzten Konzerte gab es viel Ärger: Mit Drohungen gegen die Presse machte der Berliner Rapper Kontra K in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat deshalb sogar zu einem Boykott der laufenden „Der Sonne entgegen“-Tour aufgerufen. Doch das spielt am Abend des 16. Dezembers in der ausverkauften Stadthalle in der Rostocker Südstadt für die Fans kaum eine Rolle. 5000 von ihnen sind gekommen, um den Künstler mit dem Gangster-Image live zu erleben.