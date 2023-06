Polizei zieht Fahrer unter Drogen aus dem Verkehr

Ländliche Regionen

Studie: Grundschüler in MV haben besonders weite Wege

Familien in Deutschland müssen für ihre Kinder unterschiedliche Distanzen und Fahrtzeiten zu Kita oder Grundschule in Kauf nehmen, wenn diese zu Fuß nicht erreichbar sind. Eine Untersuchung zeigt, dass vor allem in ländlichen Regionen Eltern vergleichsweise lange brauchen. In MV fällt der Weg besonders lang aus.