„Fahren, Ankommen, Leben“ – unter diesem Motto führt die Rostocker Polizei in diesem Monat Schwerpunktkontrollen durch. Geachtet wird dabei besonders auf Alkohol und Drogen am Steuer. Die OZ durfte bei einer der Kontrollen dabei sein.

Rostock. Die Sonne scheint, Familien spazieren Richtung Zoo, nur auf dem Parkplatz am Barnstorfer Ring herrscht geschäftiges Treiben. Polizisten tummeln sich an der hinteren Ecke. Ein Beamter, der mit Kelle und Warnweste auf dem Anhalteposten steht, winkt einen weißen Pkw heran. Denn an diesem Tag steht eine groß angelegte Verkehrskontrolle an, bei der besonders auf Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch am Steuer geachtet wird.