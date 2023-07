﻿Konverterbau auf Flächen des Marinearsenals Warnemünde? Wirtschaftsminister drängt auf Entscheidung

Rostock. Die maritime Wirtschaft in Norddeutschland erhofft sich vom eingeschlagenen Kurs der Energiewende starken Rückenwind für Wachstum und Innovation. „Energiewende, Klima- und Umweltschutz, Rohstoffversorgung – zu diesen zentralen Zukunftsfragen kann die maritime Wirtschaft wichtige Antworten geben“, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock und Vorsitzende der IHK Nord, Klaus-Jürgen Strupp, bei der Zukunftskonferenz der maritimen Wirtschaft in Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Beispiel: Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) betonte, derzeit gebe es für eine große Nachfrage an Konverterplattformen in Europa nur eine Werft in Cadiz in Spanien, die die Aufträge abarbeiten könne. „Wir haben in Warnemünde eigentlich den Standort, von dem alle Experten sagen, das ist der Standort, um Konverterplattformen zu bauen“, so Meyer.

Fläche des Marinearsenals Warnemünde für Konverterplattformen

Seit Monaten wird über die Nutzung von Teilflächen des Marinearsenals Warnemünde für den Bau von Konverterplattformen diskutiert. In der Frage deutet sich eine baldige Entscheidung an. Er rechne in den kommenden Tagen damit, so Meyer. Ähnlich hatte sich auch der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janecek (Grüne), geäußert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die 10. Konferenz mit rund 120 Teilnehmern befasste sich mit Themen wie der maritimen Energie- und Klimawende, dem maritimen Forschungsstandort Norddeutschland, der Meerestechnik als Wachstumsmarkt und den maritimen Beschäftigungsperspektiven.

Auch vor diesem Hintergrund appellierte Wirtschaftsminister Meyer an den Bund, die jährliche Investitionshilfe für die deutschen Häfen deutlich aufzustocken. Der Betrag liege bei 38,5 Millionen Euro für alle Häfen. „Der Betrag ist seit 2006 nicht mehr erhöht worden. Das reicht nicht“, sagte er.

OZ