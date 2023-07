﻿Apache 207 lieferte in Rostock ein perfektes Programm: Nur ein Wunsch erfüllte sich nicht

Rostock. „Rostock, ihr seht immer so aus, als würdet ihr Urlaub machen“ begrüßte Apache am Freitag seine Fans in Rostock. Nachdem er die 16.000 Fans eine Weile warten ließ, kam er mit lautem Karacho auf die Bühne. Mit seinem Song “Fame“ hatte er das Publikum bereits auf seiner Seite, es sang aus voller Kehle mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Erwarte eine starke Performance“

„Ich war dieses Jahr schon in Hamburg auf einem Konzert, deshalb erwarte ich eine starke Liveperformance“ erzählte Apache-Fan Max Buttgereit (20), der schon seit fünf Jahren Apache-Fan ist. Seine Erwartungen wurden erfüllt. Denn der Star begeistert seine Fans nicht nur mit seinen Gesangskünsten, sondern auch mit einem publikumsverbundenen Ablauf, seinen Hits, vielem bunten Konfetti und Feuerwerk.

Außerdem erfüllte er den Traum von mehreren Fans, die er auf die Bühne holte und sie auf und in seinem Auto sitzen ließ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Doch in der Nacht, schreist du wieder mal meinen Namen“ sang Apache 207 und das ganze Publikum schrie. Zu dem Song “Boot“ gab es eine Überraschung: Er fuhr mit einem kleinen Ruderboot durch die Menschenmassen im IGA Park und wechselte so auf eine kleinere Bühne, ein kleines Haus, das weiter in der Mitte des Publikums stand.

Doch nicht nur die Fans bejubelten Apache, er selber lobte Rostock. „Ich war hier noch nie, aber ich hätte nicht gedacht, dass Rostock so ist“, sagte der Rapper. “Hier haben ja nicht alle nur Handys in der Hand. Hier herrscht ja noch richtig Konzertkultur.“

Apache brachte alle Hits nach Rostock

Apache 207 sang einen Hit nach dem anderen: „200 km/h“, “Wieso tust du dir das an“, aber auch neuere Songs wie „Breaking your heart“ und “Brot nach Hause“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei keinem Lied blieb er unkreativ. Zu seinem Song „Sport“ ließ er auf das Publikum drei große aufgepumpte Bälle los, die es in der Luft halten musste. Und zu seinem Wechsel der Bühnen mit seinem Boot spielte er “My heart will go on“ – bekannt vom Film „Titanic“: Die Menge bebte.

„Komet“ fehlte nicht – Udo Lindenberg leider schon

„Denn wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin“ verabschiedete sich der Star schließlich mit seinem letzten Song “Komet“. Da Udo Lindenberg nicht dabei war, sang ein Fan an seiner Stelle. Und der Komet schlug mit Feuerwerk und Lichtshow voll ein.

Trotzdem war damit nicht genug. „Zugabe!“ dröhnte es aus dem IGA Park, die Apache seinem Publikum nicht verwehrte. Im Gegenteil, er drehte noch mal voll auf und holte mehrere Fans auf die Bühne. Seinen Song „Roller“ spielte er auf Wunsch sogar zwei Mal und zum Abschluss sprang er selbst ins Publikum und sang und tanzte dort mit.

Was sagen die Fans?

Das Fazit der Fans: „Das Konzert war eine 100 von zehn, ich fühle mich erfüllt“, schwärmte Salih Dogruöz (19). „Die Stimmung war krass, er hatte Bock, man hat ihm seine gute Laune und Motivation angesehen“, sagte Leone Schwede (22).

OZ