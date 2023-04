﻿Mit Pop-Rap zum Erfolg: Chartstürmer Apache 207 kommt nach Rostock in den Iga-Park

Rostock/Berlin. Der Mann liebt seine Heimat. Sehr. Auf der linken Wade prangt ein Tattoo des Stadtwappens seiner Geburtsstadt Mannheim, darüber steht geschrieben: „Born in“, also „geboren in“. Rechts trägt Apache 207 das Wappen von Ludwigshafen, jenem Ort also, in dem er als Volkan Yaman aufgewachsen ist, in dem er lebt und in dem er auch eines hoffentlich fernen Tages zu sterben beabsichtigt, „Died in“, („gestorben in“) ist jedenfalls die entsprechende Beinbeschriftung.

„Hier ist es halt einfach geil!“, antwortete der Rapper im vergangenen Jahr in einem seiner ersten Interviews überhaupt einer Mannheimer Tageszeitung auf die Frage, was er an der Region so liebe. Einem möglichen Umzug nach Berlin erteilte er einen Atemzug später gleich eine Absage. Feste wie den „Wurstmarkt“ in Bad Dürkheim würde er einfach zu sehr vermissen, selbst wenn er sich momentan wegen seiner Prominenz dort nicht mehr unbehelligt blicken lassen könne. Aber an seine Stamm-tankstelle gehen und sich dort mit Kumpels eine Käsebrezel holen, das sei immer noch drin.

Duett mit Udo Lindenberg steigerte den Erfolg

Dafür, dass der am 23. Oktober 1997 geborene Apache 207 definitiv einer der erfolgreichsten und angesagtesten Künstler des deutschsprachigen Raumes ist, weiß man noch gar nicht so furchtbar viel über ihn. Vor vier Jahren war er plötzlich da, mit seinem sehr lässigen, auch sehr selbstironischen Pop-Rap-Song „Roller“, dessen Text sich erfrischend lustig macht über Gucci tragende und Koks schniefende Kollegen. Anstatt mit einer Statuskarre wie einem Mercedes AMG komme er, der augenzwinkernde Apache, lieber mit dem Roller vorgefahren.

Apache 207 (l), Deutsch-Rapper, und Udo Lindenberg, Panikrocker, sitzen nebeneinander. © Quelle: Tine Acke/dpa

„Roller“ war 2019 der am häufigsten gestreamte Song in Deutschland überhaupt, und jüngst – nach 161 Wochen – überholte er „Last Christmas“ von Wham! als Song, der am längsten in den deutschen Singlecharts steht. Dass er aktuell mit „Komet“ seit zwei Monaten ebenjene Charts anführt, haben nun sogar auch Menschen mitbekommen, die sich im Deutschrap ansonsten nicht so zu Hause fühlen. Der Grund „Komet“, erst Ballade, dann Uptempo-Pop und extrem lebensbejahend, ist ein Duett mit Udo Lindenberg (76). Dieser fasst in seiner Schwärmerei das Phänomen Apache 207 in allerfeinstem Lindenbergisch so zusammen: „Cooler schlauer Junge, sehr geflashte Texte, Trademark-Stimme – und singt auch noch meeega-geschmeidig.“

Als freundlicher Junge in Ludwigshafen aufgewachsen

Volkan Yaman, der mit wenig Geld und einer alleinerziehenden türkischen Mutter im sozialprekären Viertel Ludwigshafen-Gartenstadt aufwuchs („Gartenstadt“ wird übrigens sein neues Album heißen, das am 9. Juni erscheinen soll), hatte nie den großen, strategischen Karriereplan wie etwa sein Stuttgarter Kollege Cro.

Mannheim: Der als Volkan Yaman geborene Musiker Rapper Apache 207 in einer Szene der Amazon-Prime-Dokumentation „Apache bleibt gleich“ (undatierte Filmszene). © Quelle: Nepomuk Fischer/dpa

Der baumlange Mann mit den langen dunklen Haaren, der von seinem Bruder Hakan gemanagt wird, war nach allem was man so hört ein freundlicher, seine Familie liebender, bescheidener und selbstreflektierter Junge, der keinen Ärger machte. Er schloss die Schule mit dem Abitur 2017 am Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen ab. Ein Bildungsweg, der für Kids aus der Gartenstadt alles andere als üblich sei. Respektiert worden von den anderen sei er trotzdem, ein „Opfer“ sei er gewiss nicht gewesen. Nach dem Abi studierte er sogar zwei Semester Rechtswissenschaften an der Uni in Mainz. Allerdings kam dann die Musikkarriere seiner akademischen Bildung in die Quere.

Musikalisch geprägt von Pop und HipHop

2018 bringt er seine erste Single „Kleine Hure“ raus, weitere Nummern folgen, ein Jahr später schon kommt „Roller“, dann die Debüt-EP „Platte“, und auch die Corona-Pandemie kann Apaches Aufstieg nicht bremsen (allenfalls seine Live-Premiere immer wieder verzögern). Apache 207 („Apache“ nennt ihn seine Mutter, seit er klein ist, die Bedeutung des „207“ verrät er nicht) ist zugleich der kommerziell führende Vertreter einer ganz neuen Generation von Deutschrappern.

In seinen eher melodischen als musikalisch harten Liedern, die oft mindestens so viel vom Pop wie vom Hip-Hop geprägt sind, vermischt der smarte Künstler seinen lyrischen Humor mit Einflüssen aus Eurodance (er liebt 90er-Musik von Projekten wie Snap! und Culture Beat) sowie – auch dank seiner Gartenstadtwurzeln – sehr gesunden Glaubwürdigkeit. Ausgestattet mit einer natürlichen Zwei-Meter-Mann-Autorität macht er nicht einen auf konsumgeilen Macker, aggressiv und frauenfeindlich sind seine Songs schon mal gar nicht. Sondern er thematisiert gern auch mal Selbstzweifel wie im sehr persönlichen Lied „Angst“, dessen Zeilen den Eindruck erwecken, er sei Vater geworden – was Apache 207 weder bestätigt noch dementiert.

Das Privatleben bei Apache 207 bleibt privat

Generell hält er sein Privatleben zu einem guten Stück privat. So sehr das eben geht, wenn man sich ein Jahr lang für die Dokumentation „Apache bleibt gleich“ begleiten lässt, die seit letztem September auf Amazon Prime Video zu sehen ist. Der Künstler bleibt Kunstfigur, und deshalb setzt er auch seine Sonnenbrille so gut wie nie in der Öffentlichkeit ab, in der Doku ist er sogar mit Balken vor den Augen zu sehen. „Wenn ich mich verkleide und die Brille weglassen, erkennt man mich nicht so leicht“, sagte er dem „Mannheimer Morgen“. Außerdem schaffe die Brille eine gewisse Distanz, „die Leute merken nicht, ob ich sie gerade angucke“. Auch über dieses Thema dürfte er bestimmt schon mit seinem „Komet“-Kollegen, dem Fachmann der genialen Popstar-Verkleidung, gesprochen haben.

Apache 207 ist bundesweit ab 20. Mai auf Open-Air-Tour, Konzertbeginn im Rostocker Iga-Park ist am 7. Juli um 19 Uhr, Restkarten ab 75 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen