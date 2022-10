﻿Mit dem „Sieg der Vernunft“ wird Knorkator politisch – Konzert in Rostock geplant

Der Titel des Albums „Sieg der Vernunft“ klingt irgendwie gar nicht nach Knorkator – strotzt aber vor Sarkasmus, was schon eher zu „Deutschlands meister Band der Welt“ passt, die im Februar zu einem Konzert nach Rostock kommt. Im Interview verraten die Bandmitglieder, aus welchen Zutaten ihr Erfolg besteht.

Berlin. Deutschlands meiste Band der Welt, wie sich die Jungs von Knorkator selbst nennen, hat ein neues Album aufgenommen. Oder vielleicht eher zusammengerührt? Zu einer sogenannten Pre-Listening-Session hatte die Band jedenfalls nach Berlin eingeladen und dort den „Knorkatopf“ präsentiert, in dem die Songs entstanden sein sollen. Klar, dass Musiker mit so schönen Namen, wie Buzz Dee, Alf Ator oder Stumpen nicht einfach nur die Musik abspielen, sondern eine witzige Show drum herum bauen. „Nennen wir es eine Vorführung“, sagt Sänger Stumpen. Die Platte beginnt mit dem Stück „Die Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war“. Es geht um einen Asteroiden, der die Menschheit vernichten könnte, wenn er nicht – glücklicherweise? – aus Scheiße bestünde, die man kurzer Hand zur neuen Währung erklären könnte, um damit alle Probleme zu lösen. Bitte was? Zeit, mal nachzufragen.

Was soll uns denn dieses Lied bitte sagen?