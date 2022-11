﻿Konzert plus Lebenshilfe: So begeistert Ina Müller Fans in Rostock

Die Sängerin, Entertainerin und Moderatorin Ina Müller ist am Donnerstagabend vor 4100 Fans in der ausverkauften Rostocker Stadthalle aufgetreten. Sie performte nicht nur Songs ihres aktuellen Albums, sondern sorgte auch mit viel Wortwitz und derben Sprüchen für gute Stimmung. Die OZ war dabei.

Ina Müller ist am Donnerstagabend vor rund 4100 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Rostock. „Als ich das letzte Mal in Rostock war, war Corona noch ein Bier. Wenn ich gewusst hätte, was dann passiert, wenn ich die Bühne verlasse, wäre ich drauf geblieben“, sagt Ina Müller am Donnerstagabend in der Rostocker Stadthalle und erntet dafür Applaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf Jahre ist ihr letztes Hallenkonzert in der Hansestadt her. „Hallo Rostock – wir Hamburger sind bereit“, begrüßt sie die 4100 Fans.

Wie ist die Stimmung bei Ina Müller?

Die Sängerin, Kabarettistin und Fernsehmoderatorin tourt mit ihrem aktuellen Album „55“ derzeit durch die Republik und freut sich sichtlich, wieder auf der Bühne zu sein. „Und das an diesem dusseligen Donnerstag, wo alle morgen wieder arbeiten müssen“, zeigt sie sich beeindruckt. Auch, dass die Fans in diesen schweren Zeiten Geld für ein Ticket ausgeben, freut sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Songs werden gespielt?

Der Song „Ich halte die Luft an“ ist wie zugeschnitten auf diese schweren Zeiten. „Ich halt die Luft an, bis alles wieder stimmt. Die Wolken sich verzieh’n, ′ne gute Zeit beginnt.“ Viele Zuhörer nicken zustimmend.

Das Repertoire von Ina Müller: Witzige, emotionale und selbstkritische Songs. In den Titeln „Orangenhaut“ und „Laufen“ geht es ums Älterwerden und den körperlichen Verschleiß. Der Song „Pläne“ thematisiert den Verlust eines Freundes. In „Schuhe“ stellt sie klar: „Männer sind untreu, Frauen falsche Schlangen [...] nur Schuhe enttäuschen dich nie.“

Wie ist die Show in der Rostocker Stadthalle?

Doch an diesem Abend geht es um weit mehr als um Musik, zwischen den insgesamt 19 Songs moderiert die Entertainerin ausgiebig durchs Programm – thematisiert werden unter anderem der Umgang mit der Pandemie, ihre Beziehung und das Älterwerden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ina Müller, die viele aus ihrer Kult-Fernsehshow „Inas Nacht“ kennen, ist für ihren Humor, ihre lockere Art, die Schlagfertigkeit und den Wortwitz bekannt. Und so bietet sie ein lustiges Programm mit teilweise derben Witzen, Sprüchen bis unter die Gürtellinie und ganz viel Selbstironie. „Wenn junge Leute über alte Menschen sprechen, dann meinen sie mich“, stellt die 57-Jährige fest. „Als ich jung war, da hatten wir noch Haare an den Beinen, als hätten wir uns Katzen angetackert. Und als wir aufgewacht sind, waren unsere Augenbrauen schon da.“

Wie gefällt es dem Publikum?

Etwa 2,5 Stunden liefert Ina Müller ein gelungenes Programm – und es gelingt ihr von Anfang an, das Publikum mitzureißen. Egal, ob sie über klebende Duschvorhänge, Haarentfernung, Angewohnheiten während der Corona-Pandemie („Lieferservice ist wie Essengehen ohne BH“) spricht oder Beziehungstipps gibt („Betrunken flirten ist wie hungrig einkaufen gehen – du kommst mit Sachen nach Hause, die braucht kein Mensch“) – die rund 4100 Zuschauer können sich teils vor Lachen kaum Halten. Es wird zustimmend genickt, geklatscht und lauthals losgelacht. Vereinzelt stehen Zuschauer auf und tanzen mit. Andere werden von der Norddeutschen direkt zum Tanzen aufgefordert.

Ina Müller zeigt sich nahbar und sympathisch. Sie sucht den Kontakt zu den Fans, läuft durch die Reihen, spricht das Publikum direkt an.

Lesen Sie auch

René Schwiemann gefällt es. „Ich habe schon von Freunden und Kollegen gehört, dass ihr Programm sehr gut ist“, sagt der Rostocker. „Ich wollte mich selbst davon überzeugen und kenne sie bereits aus dem Fernsehen.“