﻿Konzert von Apache 207 im Iga-Park: Kommt Udo Lindenberg für den Hit „Komet“ nach Rostock?

Rostock. Ein Rapper und ein Rocker bilden derzeit das erfolgreichste deutsche Musik-Duo des Jahres. Mit ihrem gemeinsamen Hit „Komet“ sind Apache 207 und Udo Lindenberg im wahrsten Wortsinn eingeschlagen – die Single ist der bisher erfolgreichste Hit des Jahres in den offiziellen deutschen Charts. Der Song, der im Januar veröffentlicht wurde, lag dieses Jahr bisher 15 Mal an der Spitze der Hitliste und wurde bereits 175 Millionen Mal gestreamt.

Viele Fans fragen sich, ob es am Freitag (7. Juli) in Rostock zu einem Liveauftritt der beiden Stars kommt. Schließlich steht Apache am Abend im Iga-Park live auf der Bühne.

Und Panikrocker Udo Lindenberg hätte ebenfalls allen Grund, an die Warnow zu kommen. Schließlich zeigt die Rostocker Kunsthalle seit Anfang Juni die bisher größte Ausstellung, die sich Lindenbergs künstlerischem Schaffen widmet. Das lockte bereits mehr als 10 000 Fans an.

„Komet“ beim Apache-Konzert im Iga-Park Rostock wohl ohne Udo Lindenberg

Bisher war Lindenberg selbst aber noch nicht vor Ort – die Eröffnung der Ausstellung verpasste er wegen einer Grippe. Einen Livegesangsauftritt im Iga-Park wird es aller Voraussicht nach aber auch nicht geben. „Ich habe gestern erst mit Udo telefoniert und da hat er nichts davon gesagt“, erklärt Lindenbergs Pressesprecher Peter Lanz am Donnerstag. Er geht deshalb davon aus, „dass Udo zu 90 Prozent nicht da sein wird“.

Auch ohne Lindenberg wird „Komet“ aber natürlich am Freitag erklingen – live von Apache selbst. Laut der Setlist seiner aktuellen Tour, die im Internet kursiert, ist der Titel der letzte Song des Abends vor den geplanten Zugaben.

Möglicherweise wird Lindenbergs Gesangspart dann von einem Fan übernommen. Denn Rapper Apache hat auf seiner Internetseite zu einem Casting aufgerufen. Jeder, der über 18 ist und ein Ticket für die Show hat, kann sich mit einem Video bewerben, um gemeinsam mit dem Star den Song „Komet“ live zu performen. Und die Bewerbungsmöglichkeit war auch vor der Rostocker Show noch aktiv.

Ob es so kommt, werden die erwarteten 16 000 Besucher am Freitagabend live erleben. Das ausverkaufte Konzert beginnt um 20 Uhr. Wenn der letzte Ton erklungen ist, hat Apache auch eine längere Tourpause. Er steht dann erst wieder am 11. August auf der Bühne. Zeit genug also, dass er sich vielleicht die Udo-Lindenberg-Schau in Rostock noch anschaut.

