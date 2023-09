﻿Peter Maffay startet Abschiedstournee in MV: Zu Rostock hat er eine besondere Verbindung

Rostock. Bittersüße Nachricht für Peter Maffay Fans: Überraschend verkündete der beliebte Altrocker am Donnerstag seine Abschiedstournee. Um mehr Zeit für seine Familie zu haben, will der Musiker kommendes Jahr zum letzten Mal auf Tour gehen – eine traurige Nachricht. Kleiner Trost für die Fans aus Mecklenburg-Vorpommern: Der Startschuss fällt am 21. Juni 2024 im Rostocker Ostseestadion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Hansestadt hat der 74-Jährige einen besonderen Bezug. In Rostock spielte er 1986 seine ersten beiden Konzerte in der DDR. „Das war unser erstes Konzert im Osten, Rostock wird uns immer in Erinnerung bleiben“, sagte der Musiker 2015 während eines Konzertes in der Rostocker Stadthalle, wo er in regelmäßigen Abständen mit Konzerten und seiner Show „Tabaluga“ zu Gast ist.

Das letzte Mal verschlug es Maffay im Oktober vergangenen Jahres nach Rostock: Da lud der Musiker, der zusammen mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer zwei Kinderbücher für die gemeinsame Tochter Anouk veröffentlicht hat, zur Autogrammstunde in den Rostocker Warnow-Park ein. Nun dürfen sich die Fans auf die kommende große Show im Ostseestadion freuen.

Vorbereitungen für Konzert im Rostocker Ostseestadion laufen

Schon jetzt laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen: „Aktuell wird die Show konzipiert und das Bühnenbild angefertigt“, verrät Johanna Bratke von der Konzertagentur „Känguruh Production“, die das Konzert vor Ort in Rostock und Leipzig umsetzt. Dazu gehörten unter anderem große LED-Wände, die dem Motto der Abschiedstour angepasst seien. Dies lautet „We Love Rock ’n’ Roll“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Menschen vor der Bühne tun das und wir tun das“, erklärte Maffay. Es werde eine Tour, „wie es sie so nie mehr geben wird“, versprach er seinen Fans. Das Repertoire bestehe aus Songs, „die den Konzertbesuchern in 55 Jahren Spaß gemacht haben.“ Dass der Sänger nicht nur für Simmung sorgt, sondern auch emotional und nahbar ist, bewies er bei seinem Auftritt 2022 in Schwerin, wo er das Lied „Wenn wir uns wiedersehen“ als Erinnerung an seinen verstorbenen Vater sang. Sichtlich bewegt und mit leicht belegter Stimme offenbarte er dort seine Gefühle.

Lesen Sie auch

Maffay und Anastacia performen Duett auf der Bühne

Auf der Bühne stehen werden neben Maffay und seiner Band langjährige Weggefährten des Sängers sowie mehrere Gaststars, darunter die amerikanische Sängerin Anastacia, die mit Maffay seinen Hit „So bist du“ mit neuem Text „Just you“ im Duett performt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorverkauf, der am Dienstag startete, sei sehr gut angelaufen, so Bratke. Tickets gibt es über die bekannten Vorverkaufsstellen ab 60 Euro. Insgesamt 35 000 Karten gebe es für das Konzert im Rostocker Ostseestadion. Das, verspricht sie, werde auf jeden Fall etwas Besonderes: „Klar, dass die letzte Tour in entsprechenden Größenordnungen stattfindet, dementsprechend werden da noch mal alle Register gezogen.“

OZ