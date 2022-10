﻿Konzertkrise in MV: „Viele Karten liegen wie Blei in den Vorverkaufsstellen“

Steigende Preise und ein Überfluss an Konzerten durch Nachholtermine aus der Corona-Zeit machen der Branche in MV massive Probleme. Fast täglich trudeln Absagen ein, berichtet unter anderem ein Rostocker Veranstalter. Ihm fehlen Einnahmen von mehr als 100 000 Euro.

Rostock. Schleppende Ticketverkäufe, abgesagte Tourneen und Konzerte: Obwohl nach den Corona-Lockdowns wieder alles möglich ist, hat die Branche zurzeit massive Probleme: Davon sind auch viele Veranstalter in Mecklenburg-Vorpommern betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Konzerte, die nach der Pandemie geplant wurden, lassen sich nur sehr schlecht verkaufen“, sagt Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV). „Fakt ist, dass zurzeit viele Karten wie Blei in den Vorverkaufsstellen liegen. Das ist für viele Veranstalter, die durch die Corona-Pandemie schon wirtschaftlich ausgeblutet sind, ein großes Problem.“

Überangebot bei Konzerten in MV durch Nachholtermine

Als Ursachen sieht er verschiedene Faktoren: „Viele haben nach wie vor Angst, sich mit Corona zu infizieren und meiden größere Menschenansammlungen. Andere sind skeptisch, weil während Corona viele Veranstaltungen ausgefallen sind und warten erst mal ab. Wiederum andere haben ihr Freizeitverhalten während der Pandemie komplett geändert“, so Michow. Hinzu kämen steigende Energie- und Lebenshaltungskosten. „Das Erste, woran die Menschen sparen, sind die Freizeitaktivitäten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Durch die vielen Nachholtermine von 2019 gebe es zudem ein Überangebot an Konzerten, bei denen kleinere Künstler mit großen Namen konkurrieren müssten. "Die großen Konzerte laufen gut, weil die Leute die Topstars wie die Rolling Stones, Depeche Mode, Helene Fischer oder Coldplay erleben wollen", sagt Michow. Das zeigen auch Konzerte, wie das des Rostocker Sängers Marteria am 2. September 2023. Die Schau im Ostseestadion war innerhalb von nur wenigen Stunden ausverkauft. Das Nachsehen hätten oftmals kleine Künstler.

„Bei den Großen läufts, die Kleinen schmieren ab“

Das bestätigt auch Nils Burmeister, Chef der Moya-Kulturbühne in Rostock. „Während es bei den Großen läuft, schmieren die Kleinen ab“, sagt er. Fast täglich bekäme er Konzertabsagen. Für den Moya-Betreiber wirtschaftlich eine Katastrophe. „Für das laufende Jahr fehlen mir jetzt schon Einnahmen zwischen 100 000 und 150 000 Euro“, verrät Burmeister.

Revolverheld haben wegen Corona ihre komplette Tour abgesagt – und damit auhc das Konzert in Rostock. © Quelle: nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinzu komme, dass viele der 2019 geplanten Konzerte sich aufgrund gestiegener Produktionskosten für die Veranstalter nicht mehr rechnen würden. Wenn nicht alle Karten verkauft worden seien, sei es für einen Veranstalter mitunter sogar rentabler, das Konzert ganz ausfallen zu lassen. "Viele Tourneen in diesem Jahr sind mit dem Hinweis abgesagt worden, dass unterdurchschnittlich viele Karten verkauft worden sind und die Kosten höher wären, als die Einnahmen. Das wagt nicht jeder zu sagen", so Michow. Die Situation sei bundesweit ähnlich: "In München genauso wie in MV." Wenn erfolgreiche und beliebte Gruppen, wie Revolverheld, eine Tournee absagen müssten, sei dies schon bezeichnend. Im Juli hatte die Gruppe ihre für Anfang 2023 geplante Arena-Tour abgesagt.