﻿Kosten-Streit um Rostocks Sportinternat: Müssen Kinder aus dem Landkreis zu Hause bleiben?

600 Euro kostet ein Internatsplatz am Rostocker CJD. Dort werden unter anderem angehende Spitzensportler beschult – so wie Lara (17) aus Krakow am See. Doch Kinder aus dem Landkreis Rostock könnten am CJD bald außen vor sein: Ihr Heimat-Landkreis will nicht mehr zahlen.

Lara (17) aus Krakow am See besucht das Christophorusgymnasium in Rostock und bewohnt ein Zimmer im Internat.

Rostock. Die Chancen, eines Tages bei Olympischen Spielen eine Medaille zu holen oder bei einer WM für Deutschland aufzulaufen – für Kinder aus dem Landkreis Rostock sind sie deutlich gesunken. Jedenfalls wenn die Eltern nicht über das „nötige Kleingeld“ verfügen. Denn der Landkreis Rostock will sich nicht mehr an den Kosten beteiligen, wenn ein hochbegabter Sportler aus Bad Doberan, Güstrow, Krakow am See oder auch Rerik an das Sportgymnasium in der Hansestadt wechselt.

Landrat Sebastian Constien (SPD) steht mit dieser Position allerdings allein da: Alle anderen Landkreise übernehmen für „ihre“ Schüler am Christophorus-Gymnasium (CJD) bei Bedarf die Internatskosten. Freiwillig. Und sie signalisieren bereits, das auch künftig zu tun.

Darum ist das Internat für Sportler so wichtig

Der Streit könnte am Ende dazu führen, dass etliche talentierte Sportler nicht mehr die Förderung erhalten, die sie brauchen, um eines Tages in ihren Disziplinen ganz oben mitzuspielen – oder ihr (Schul-)Leben zumindest deutlich anstrengender wird. So wie das Leben, das Lara Hinkelmann führen musste, bevor sie ans Internat kam: „Ich komme aus Krakow am See, bin jeden Tag nach Rostock gependelt.“ 45 Minuten am frühen Morgen hin, 45 Minuten spätabends zurück.

„Meine Mutter hat in Rostock gearbeitet und musste jeden Tag bis abends warten – bis ich mit dem Training fertig war.“ Lara – heute 17 Jahre jung – war damals im Rudersport aktiv. Für die Familie eine enorme zeitliche Belastung – bis sie ans Internat kam. „Das davor war eine sehr stressige Zeit.“ Nun macht sie bald ihr Abi.

Auch Steffen Kästner, der Leiter des CJD, spricht sich energisch für das „Modell“ aus: „Bei uns sind 150 Mitarbeiter beschäftigt. Im Internat werden die Jungen und Mädchen rund um die Uhr betreut – von pädagogischen Fachkräften. Es geht um weit mehr als ,nur‘ um Essen und Schlafen.“

Zwischen 20 und 25 junge Sportler mit Spitzenpotenzial sind im Schnitt im Internat untergebracht. „Das schwankt je nach Jahrgang“, so Kästner. Ein Internatsplatz koste die Eltern gut 600 Euro im Monat.

So kompliziert ist die Rechtslage

Die Hintergründe allerdings sind kompliziert – weil das CJD eine private Schule ist. Die Stadt erklärt die Rechtslage so: Besucht ein Kind aus berechtigten Gründen eine Schule „außerhalb der Wohnortgemeinde“, hat die Heimat-Kommune den sogenannten „Schullastenausgleich“ zu zahlen. Gleiches gilt für Internatskosten, auch an privaten Schulen. Nur: Das CJD ist lediglich als „Ersatzschule“ eingestuft – quasi als Zusatzangebot zum bestehenden staatlichen Bildungsangebot.

Internat des Christophorus-Gymnasiums in Rostock © Quelle: Ove Arscholl

Und genau deshalb können die Wohnortgemeinden nicht verpflichtet werden, auch Internatskosten zu tragen. „Im Ergebnis besteht für die Christophorusschule keine gesetzliche Grundlage, den Internatskostenausgleich gegenüber den Wohnsitzgemeinden des jeweiligen Schülers geltend zu machen“, zitiert Rostocks Stadtsprecherin Kerstin Kanaa aus einem Schreiben des Schweriner Bildungsministeriums an das Rathaus.

Heißt: Die Kommunen und Landkreise übernehmen Internatskosten höchstens auf freiwilliger Basis. Rostock hatte nun versucht, mit allen betroffenen „Nachbarn“ im Land neue Vereinbarungen dazu zu schließen – und biss im Landkreis auf Granit.

Darum will der Landkreis nicht zahlen

In Güstrow verweisen die Verantwortlichen auf die schwierige Haushaltslage des Landkreises: „Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Übernahme der Internatskosten durch den Landkreis aufgrund der Tatsache, dass es sich beim CJD Rostock um eine Schule in freier Trägerschaft handelt.“

Für die beiden anderen Sportgymnasien im Land – in Neubrandenburg und in Schwerin – zahle der Landkreis hingegen, weil es sich um staatliche Schulen handelt.

Mit Blick auf die schwierige Haushaltssituation und notwendige Konsolidierungsmaßnahmen hält es der Landkreis Rostock nicht für vertretbar, zusätzliche freiwillige Vereinbarungen einzugehen, heißt es aus Güstrow. „Ich würde eine Übernahme der Kosten durch den Landkreis gern bewilligen. Doch dafür muss der Gesetzgeber zunächst klare Voraussetzungen schaffen“, so Landrat Sebastian Constien. Er fordert, dass das Schulgesetz geändert wird – damit er eine Rechtsgrundlage hat, für das Internat des CJD zu zahlen.

Kreistag soll Geld freigeben

Ob der Landkreis Rostock bei seinem kategorischen Nein bleibt oder nicht – darüber soll bald der Kreistag entscheiden. „Wir kennen das Problem seit Jahren, haben mit den Fraktionen darüber gesprochen. Viele Eltern haben ein Problem, wenn der Landkreis sich nicht freiwillig an den Internatskosten beteiligt“, sagt Kay Czerwinski vom Landeselternrat.