﻿Sanitzerin bietet Garten kostenlos zum Campen an: „Hier ist es zu schön für mich allein“

Sanitz. Saftig grüne Wiese, ein Carport mit Holzofen, 15 Meter durch den Garten liegt der Hofsee von Gubkow bei Sanitz (Landkreis Rostock). In diesem Idyll von Regina Lüdecke, zwischen Ton- und Glasfiguren, können Fahrradtouristen ihr Zelt aufschlagen – kostenlos.

Seit der Corona-Pandemie bietet die Künstlerin ihren Garten für Camper an. Sie freue sich über die Gesellschaft am Abend und möchte diejenigen unterstützen, die ihre Leidenschaft zum Radfahren teilen.

34 Gärten in MV bieten online kostenloses Campen an

„Ich wollte Menschen die Möglichkeiten bieten, ins Grüne zu kommen und Abstand zu anderen zu haben“, erinnert sich Regina Lüdecke. Also inserierte sie ihren Garten 2020 online auf 1Nite Tent. Sie ist eine von 34 Personen, die auf der Plattform ihr privates Grundstück kostenlos zum Übernachten anbieten.

„Wer hier übernachten möchte, muss einfach anrufen oder sich per Mail anmelden. Gerne auch am selben Tag.“ Auch wenn Regina Lüdecke selbst nicht zu Hause ist – weil sie auf Radtour in den Alpen oder den Niederlanden unterwegs ist – steht ihr Garten für Camper offen.

Eine Nacht auf dem Campingplatz in MV kann etwa zwischen zehn und 40 Euro kosten. Warum Regina Lüdecke keinen Cent für die Nacht auf ihrem Grundstück verlangt? „Ich möchte Radfahrer unterstützen, weil ich das selbst gerne mache. Außerdem ist mein Grundstück zu schön, um es nicht mit anderen zu teilen.“

Und sie hoffe auf Nachahmer: „Mir haben schon Camper gesagt, dass sie auch ein Plätzchen in ihrem Garten zur Verfügung stellen könnten, als sie das Konzept bei mir gesehen haben. Je mehr das anbieten, umso besser.“

Auch in Neubukow kann kostenlos im Garten gecampt werden

Einer dieser Nachahmer ist Thomas Höppner. Der 40-Jährige war dieses Jahr selbst mit seiner Frau Stephanie auf Radtour nach Stralsund unterwegs und hat nach einem kostenlosen Campingplatz gesucht. „Das hat super geklappt, deshalb wollten wir das auch anbieten.“

Thomas (40) und Stephanie Höppner (39) bieten ihren Garten in Neubukow an. Mischling Scully (12) freut sich über jeden Gast. © Quelle: Frank Söllner

Seit April dieses Jahres bietet das Paar seinen Garten inklusive Trocken-Toilette und Gartendusche in Buschmühlen bei Neubukow an. 19 Anfragen hatten sie bisher – von Radfahrern oder Wanderern, die auch auf dem Jakobsweg pilgern.

Grundstück mit direktem Zugang zum See

Auf dem Grundstück von Regina Lüdecke gibt es genug Platz für mehrere Zelte, unter dem Carport lagern Geschirr, Besteck und ein Tisch mit Stühlen. Auch ein Holzofen steht bereit: „Darin koche ich gerne mit meinen Gästen, sofern sie das möchten.“ Ein richtiges WC für die Gäste gibt es hinten am Haus. „Bloß duschen können Camper bei mir nicht. Wem der See nicht reicht, der ist hier falsch“, sagt die Künstlerin lachend. Denn der Hofsee grenzt an ihren Garten, über eine Stelle kann man problemlos hinein waten.

Wer bei Regina Lüdecke schläft, braucht eigentlich nichts, außer einem Zelt. © Quelle: Ove Arscholl

Etwa 20 bis 30 Camper kämen jeden Sommer zu ihr. „Natürlich steht mein Garten auch im Winter offen. Die Hauptsaison ist aber von Mai bis September.“ Viele kämen aus den Niederlanden, weil das Konzept dort auch etabliert sei. „Und viele sind auf dem Weg nach Skandinavien. Am verrücktesten war einer aus Hamburg, der auf dem Rad, aber ohne Schuhe, nach Indien wollte“, erzählt die 66-Jährige.

Wildcampen in MV nicht grundsätzlich verboten

Dass ihr Garten gut ankommt, erfährt Regina Lüdecke aus Dankesmails. „Touristen sind auch dankbar für meine Tipps für Radstrecken.“ Denn wenn sie nicht gerade töpfert, Glasfiguren herstellt oder Körbe flechtet, ist sie mit ihrem blauen Rad in ganz MV unterwegs.

Auch Thomas Höppner freue sich über die kleinen Geschenke seiner Gäste. „Ich habe auch schon Grußkarten aus den Heimatorten der Camper bekommen“, sagt er.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch Wildcampen in MV erlaubt. „Nichtmotorisierte Wanderer“, also alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, dürfen laut Naturschutzausführungsgesetz eine Nacht in der freien Landschaft zelten – außer es handelt sich um Nationalparks oder Naturschutzgebiete. In Wäldern ist Zelten grundsätzlich per Landeswaldgesetz verboten, sofern keine Ausnahmegenehmigung der Forstbehörde oder des Waldbesitzers vorliegt.

