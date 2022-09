﻿Kostenlos Kuchen essen im Kreis Rostock: Bäckerin verschenkt Cupcakes

Rostock. Selten war Gutes zu tun so lecker und Hüftgold besser angelegt: Bei einer besonderen Aktion können Naschkatzen demnächst kostenlos Kuchen verputzen und damit eine gute Sache unterstützen. Möglich macht das Heike Laudan.

Die Sanitzerin ist stellvertretende Supermarktleiterin. Privat lässt sie den Ofen glühen, gibt Backkurse in Rostock und teilt Fotos ihrer süßen Kreationen auf ihrem Instagram-Account @heikes_kleine_backschule mit der Welt. Jetzt gibt’s mehr als Augenschmaus und heiße Backtipps: Heike Laudan verschenkt Cupcakes. Der Grund: ein Herzensprojekt.

Gratiskuchen zugunsten Krebs-Erkrankter

„Deutschlandweit haben Foodblogger zu einer großen Spendenaktion zugunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufgerufen. Ich bin als Einzige aus Mecklenburg-Vorpommern mit dabei“, sagt Heike Laudan.

Die Aktion soll am 2. Oktober stattfinden, so die Bäckerin. „An diesem Tag biete ich kostenlos Cupcake-Boxen an und würde mich über eine Spende für die DKMS freuen.“ Geld zu geben ist kein Muss. Aber „jeder Euro zählt.“ Der gesamte Erlös gehe an die DKMS.

Damit möglichst viele Menschen bei der Aktion anbeißen, will Heike Laudan möglichst viele Geschmäcker treffen: Ihre Cupcakes bietet sie in den Sorten Schwarzwälder Kirsch, Erdbeereis, Nougatti, Blaubeerkuss, Mango-Traum und Tiramisu an. Die Törtchen sind nach Wahl in 4er-, 6er- oder 12er-Boxen zu haben.

Mit „Heikes kleine Backschule“ bringt Heike Laudan Hobbybäckern bei, wie man Torten, Cupcakes und Petit Fours kreiert, die Augenschmaus und Gaumenkitzel zugleich sind. © Quelle: privat

Bestellen und abholen: So geht’s

Damit die Bäckerin planen kann, bittet sie um Bestellungen bis zum 29. September. Ordern können Kuchenfans per Mail an info@heikes-kleine-backschule.de. Die Törtchen stehen dann am 2. Oktober in der Zeit von 12 bis 14 Uhr zur Abholung beim Edeka Sommerfeld in Sanitz bereit.

Wer für seine Back-Box Geld spenden möchte, kann das vor Ort tun oder eine Summe nach Wahl direkt an die DKMS überweisen (Spendenkonto: IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56; BIC SOLADES1TUB). Diese verwendet die Gelder, um neue Knochenmarksspender und -spenderinnen zu typisieren.

Gutschein versüßt das Spenden

Dass Heike Laudan für die DKMS backt – für die gebürtige Rostockerin selbstverständlich. „Es ist einfach eine fantastische Arbeit, die diese gemeinnützige Organisation macht. Blutkrebs kann jeden treffen, dann ist nur gut, zu wissen, dass wir in Deutschland diese Spenderdatei haben“, sagt die Zuckerbäckerin.

Um allen Süßfans in Rostock und dem umliegenden Kreis das Geldgeben zu versüßen, legt die Sanitzerin noch was obendrauf. Unter allen, die Herz und Portemonnaie für die Knochenmarkspenderdatei öffnen, verlost sie einen Gutschein für einen Back-Workshop (Wert: je nach Termin zwischen 59 und 69 Euro). In den Kursen verrät sie ihre besten Rezepte und zeigt Anfängern wie geübten Hobbybäckern, wie man Fondant-Torten kreiert oder süße Sünden wie Cake-Pops und Macarons selbst hinkriegt. Denn Heike Laudans Motto ist Programm: „Gemeinsam backen wir das.“

Info: www.heikes-kleine-backschule.de

