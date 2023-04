﻿Kostenlose Mode statt Shopping: Pop-up-Store in Rostock eröffnet

Jeans, Kleider, Shirts oder Accessoires mit nach Hause nehmen, ohne dafür zu bezahlen? Das ist diese Woche in einem Einkaufszentrum in der Rostocker Innenstadt möglich. Wo und wann Sparer und Fashion-Fans gratis neue Lieblingsteile finden können und was hinter der Aktion steckt.

Rostock. Wer beim Shoppen Wert auf Nachhaltigkeit legt und zugleich sparen möchte, ist diese Woche im Rostocker Hof an der richtigen Adresse. In der ersten Etage hat ein besonderer Pop-up-Store eröffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im „Schätzchen“ sollen Kunden hier Kleidung in allen Größen, Farben und Formen sowie Accessoires bekommen, ohne dafür zahlen zu müssen. Eröffnet hat den Pop-up-Store die städtische Kampagne „Fairtrade-Stadt Rostock“. Sie will mit einem kostenlosen Kleidertausch ein Zeichen gegen die Überproduktion von Textilien, den Massenkonsum und die Wegwerf-Mentalität in der Gesellschaft setzen. Die Idee: Es soll neu genutzt werden, was bereits in den Kleiderschränken liegt.

Jeder darf kostenlos mitnehmen, was gefällt

So funktionierts: Im „Schätzchen“ kann jeder gut erhaltene Kleidung abgeben. Sie wird vor Ort geprüft und auf die Kleiderständer sortiert in der Hoffnung, dass der nächste Besuch hier sein neues Lieblingsteil entdeckt. Gratis zuschlagen darf jeder: Unabhängig davon, ob man etwas mitgebracht hat oder nicht: Jeder kann so viel Kleidungsstücke und Accessoires mitnehmen, wie er oder sie möchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer das Angebot nutzen möchte, hat noch ein paar Tage die Chance dazu: Der Kleidertausch im „Schätzchen“ findet bis 15. April 2023 jeweils von 11 bis 19 Uhr statt.