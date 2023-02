﻿Kostenloses Angebot für Einheimische: MV lädt zu Stadtspaziergängen und Museumsbesuchen ein

Ob Rostock, Stralsund, Usedom oder Fischland – ab Samstag haben Einheimische in ganz MV die Möglichkeit, an kostenlosen Stadt-, Kultur- und Naturführungen teilzunehmen. Damit startet die Aktion „HeiMVorteile“ des Tourismusverbands MV und des Netzwerks Gästeführer.

Schwerin/Rostock/Stralsund. Hand aufs Herz: Wie gut kennen Sie Ihre Stadt, Ihr Dorf oder die Umgebung, in der Sie womöglich seit Jahrzehnten wohnen? Damit nicht nur Touristen Einblicke in Stadtgeschichte und die Naturschönheiten des Landes bekommen, hat sich der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern (TMV) etwas Besonderes überlegt: Eine Woche lang können Menschen aus MV an kostenlosen Führungen teilnehmen.

Am Samstag, dem 18. Februar, startet die Woche der Stadt-, Kultur- und Naturführungen. Gleichzeitig beginnt die neue Kampagne „HeiMVorteile“. In diesem Zuge plant der Tourismusverband MV viele Aktionen, um Einheimischen das Land näher zu bringen. Knapp 60 kostenlose Führungen werden bis zum 26. Februar angeboten.

Schnell sein lohnt sich bei einigen Touren

Bei der gemeinsamen Aktion von Gästeführern in MV und Tourismusverband sollen Einheimische die Möglichkeit erhalten, das Urlaubsland, die eigene Nachbarschaft oder ganz neue Ecken zu entdecken und zu erleben, so Katrin Hackbarth, Pressesprecherin des TMV. Führungen finden im ganzen Bundesland statt. Am häufigsten ist Schwerin vertreten. Alle Führungen sind kostenlos, bis auf eine Tour im Doppelstockbus durch Schwerin. Hier zahlen Einheimische drei Euro.

Helmtraud Spielmann ist Vorsitzende des Rostocker Stadtführervereins. Ihre Tour wird am Uniplatz starten, über den Hopfenmarkt und bis zum Neuen Markt gehen. © Quelle: Frank Söllner

Ob eine Anmeldung im Vorfeld nötig ist, steht auf der Homepage www.heimvorteile.info. Katrin Hackbarth empfiehlt aber, schnell zu sein. Eine Führung ist schon ausgebucht: ein Rundgang durch Rostock auf den Spuren des Bieres. Bei allen anderen Führungen seien aber noch ausreichend Plätze vorhanden. Zum Beispiel bei Helmtraud Spielmann (80). Am 25. Februar nimmt die Vorsitzende des Rostocker Stadtführervereins Einheimische mit auf eine Tour durch Rostocks Innenstadt. Auch eine Tour durch Warnemünde wird es geben.

Das sind die Führungen im Überblick

In Stralsund öffnen an fünf Terminen die Pforten des Ozeaneums – für Einheimische kostenlos. Außerdem bietet die Hansestadt eine Tour zu sämtlichen Denkmälern, eine Führung durch die Nikolaikirche oder eine Abendführung durch die dunklen Gassen mit Geschichten zu Dieben und Dirnen. Greifswalder lernen die Besonderheiten der Stadtbäume kennen. Außerdem gibt es eine Wanderung durch das Naturschutzgebiet Niederhof.

Auf Fischland-Darß-Zingst gibt es mehrere Strandführungen, einen Winterspaziergang, Stadtführungen durch Barth und Ahrenshoop sowie eine Naturführung auf den Spuren der Seeadler.

Das Ozeaneum in Stralsund bietet kostenlose Führungen an fünf Tagen an. © Quelle: Johannes-Maria Schlorke

Romantisch wird es in Kühlungsborn bei einer Abendführung im Fackelschein. Außerdem an der Mecklenburgischen Ostseeküste: Eine Wanderung im Warnowdurchbruchstal, mehrere Führungen rund um das Doberaner Münster, ein Strandrundgang in Markgrafenheide und eine Kirchenführung in Herrnburg (Nordwestmecklenburg).

Zu Fuß oder lieber auf dem Rad? Auf der Insel Usedom können Einheimische eine geführte Radtour von Ahlbeck nach Swinemünde erleben. Alternativ bietet die Insel einen Spaziergang durch Koserow, Stadt Usedom oder Karlshagen. Übrigens: Um zu sehen, ob es sich wirklich um Einheimische handelt, prüfen die Gästeführer vorher die Personalausweise.