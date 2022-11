﻿5500 Fans in der Stadthalle: Kraftklub gastierten in Rostock

Die Band Kraftklub aus Chemnitz gastierte am Freitagabend in der Rostocker Stadthalle. Rund 5500 Fans waren dabei.

Südstadt . Kraftklub – die Band hat’s immer noch drauf. In Texte gefasste Ehrlichkeit, zackige Rhythmen und eine starke Bühnenpräsenz. Am Freitagabend kamen die fünf Musiker in die Stadthalle Rostock.

Schon bei ihrem Auftritt 2015 in Rostock hatten die Kraftklub-Leute gezeigt, dass sie in der deutschen Musiklandschaft etwas Besonderes sind. So auch am Freitagabend, ein Termin der Tour zu neuen Platte „Kargo“. Seit 2019 waren die Musiker nicht mehr live unterwegs gewesen, mit dem neuen Album war der Anlass da. Die neuen Songs mussten raus auf die Bühne.

Sänger Felix Brummer als Bühnenmittelpunkt

Eine entsprechend freudige Erwartungshaltung gab es auch in der Stadthalle. Sie wurden nicht enttäuscht: Sänger Felix Brummer, mit bürgerlichem Namen Felix Kummer, zeigte sich wieder als Bühnenmittelpunkt, in dem Mix aus Indie, Rock und Rap.

Auch neuen Songs passten in Bild: Kraftklub-Titel wie „In meinem Kopf“, „Fahr mit mir (4x4)“ oder „Wittenberg ist nicht Paris“ bewiesen die Stärken der Band auch in Rostock. Und der Kraftklub-Überhit „Karl-Marx-Stadt“ durfte natürlich auch nicht fehlen.