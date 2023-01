Wenig Personal, viele Krankheitsfälle: Die Lage gerade in den kleinen Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern ist angespannt. Intensivbetten werden gesperrt, Notaufnahmen abgemeldet. Nun will Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit einer Reform helfen. Ein Besuch im DRK-Krankenhaus Teterow.

