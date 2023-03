﻿Kreuzfahrt fährt aus der Krise: Rostocker Reederei Arosa will ein neues Flaggschiff bauen

Rostock. Diese Nachricht könnte gleich doppelt gut werden für den Wirtschaftsstandort MV: Der Rostocker Flusskreuzfahrt-Primus Arosa ist zurück auf Wachstumskurs – und plant für 2024 den Bau eines neuen Flaggschiffs. „Im Idealfall entsteht dieser Neubau sogar in unserer Heimatstadt, auf der Neptun Werft in Warnemünde“, kündigt Arosa-Chef Jörg Eichler an.

Der Anlass für das Neubau-Projekt: Die Buchungszahlen in der Kreuzfahrtbranche liegen auf Rekordniveau – auch bei Arosa. „Die Kreuzfahrt ist zurück. Nach drei langen Krisenjahren“, so Eichler.

Reederei vor Rekordjahr

Kaum eine andere Branche wurde von der Pandemie so hart getroffen wie die Kreuzfahrt-Unternehmen: Zwei Jahre durften kaum Schiffe fahren. Auch Arosa musste 2020 und 2021 einen großen Teil seiner Törns absagen. Das Unternehmen musste sich mit Krediten eindecken, um die Krise zu meisten. Auch vergangenes Jahr fuhr Arosa noch einen Verlust ein: „Wäre nicht der Krieg gegen die Ukraine ausgebrochen – mit all seinen Folgen wie hohen Energiepreise und Inflation –, hätten wir aber 2022 schon wieder das Vor-Krisen-Niveau erreicht“, sagt Eichler.

Das wird Arosa aber mit ziemlicher Sicherheit in diesem Jahr schaffen: „Wir gehen sogar davon aus, dass wir 2023 mehr Buchungen, mehr Gäste haben werden als im bisherigen Rekordjahr 2019“, so Eichler. Denn seit Weihnachten gibt es einen regelrechten Ansturm auf Kreuzfahrten: „Eine solche Buchungswelle haben wir noch nie erlebt“, so Eichler. Er rechnet mit 20 Prozent mehr Umsatz als 2019.

„Kreuzfahrten sind zurück“, sagt Jörg Eichler, Geschäftsführer und Gesellschafter der Reederei Arosa - und kündigte neue Großprojekte beim Branchenprimus auf den Flüssen an. © Quelle: Andreas Meyer

Flug-Chaos hilft Arosa

Der April könnte sogar der beste Monat der Firmengeschichte werden. „Wir waren überzeugt davon, dass sich die Kreuzfahrt erholen wird. Aber das Tempo überrascht uns“, so Eichler. Denn trotz wirtschaftlich schwieriger Vorzeichen würden die Kunden offenbar nicht beim Urlaub sparen: „Dabei mussten auch wir die Preise erhöhen.“ Im Schnitt um etwa zehn Prozent.

Und: Mehr und mehr Gäste würden sich für Urlaub im „sicheren“ Europa statt Fernreisen entscheiden. „Auch das Chaos an den Flughäfen im vergangenen Jahr ist für uns eher hilfreich“, sagt Eichler. Neun von 13 Schiffen fahren auf Rhein und Donau, sind mit dem Auto erreichbar.

Neubau „made in Rostock“?

Besonders gefragt sind aktuell Fahrten mit der „Arosa Sena“, dem neuesten und erst 2022 in Dienst gestellten Schiff von Arosa. „Der Erfolg der ,Sena’ ist ein Grund, weshalb wir uns für einen weiteren Neubau entschieden haben“, sagt Eichler. Und der soll ebenfalls mit Batterie-Antrieb ausgestattet sein, mit Balkon für jede Kabine, mehreren Restaurants und mehreren Pools.

Die „Arosa Sena“ ist bisher das neueste Schiff der Rostocker Rosen-Flotte. Aber schon bald soll ein weiterer Neubau folgen. © Quelle: Arosa Flusskreuzfahrten

„Die ,Sena’ ist unser Flaggschiff für den Rhein, das neue Schiff soll das innovativste Schiff auf der Donau werden. Das erste Schiff einer neuen Arosa-Generation“, so der Geschäftsführer. Bereits 2022 habe Arosa begonnen, mit Werften Gespräche zu führen. Priorität hätten die Verhandlungen mit der Heimatwerft in Warnemünde, der zur Meyer-Gruppe gehörenden Neptun Werft. Elf von 13 Arosa-Schiffen wurden dort bereits gebaut.

Die Meyer-Gruppe äußert sich zu den Verhandlungen nicht. Erst Anfang Februar hatte Neptun aber bekannt gegeben, einen Auftrag vom Arosa-Wettbewerber Viking an Land gezogen zu haben. Zudem bauen die Schiffbauer in Warnemünde zusammen mit der Fassmer-Gruppe das neue Forschungsschiff „Meteor 4“ und mit Lürssen zwei Tanker für die Marine. „Dauerbrenner“ made in Rostock sind zudem komplette Maschinenraum-Module für Hochsee-Kreuzfahrtschiffe, die in Papenburg oder auch Turku (Finnland) zusammengebaut werden. Noch in diesem Monat wird ein solches Modul von der Neptun Werft für ein Disney-Schiff in Papenburg erwartet.