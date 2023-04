﻿Kreuzfahrtsaison in Warnemünde gestartet: Was Urlauber an „Aidamar“ und „Aidasol“ fasziniert

Mit einem Doppelanlauf der Schiffe der Rostocker Reederei Aida wurde im Ostseebad Warnemünde die Kreuzfahrtsaison eingeläutet. Tausende Urlauber strömten an die Pier. Viele sind Wiederholungstäter und erlebten dennoch eine Premiere.

Rostock. Die Giganten sind zurück an der Kaikante und mit ihnen Tausende Urlauber und Fans der dicken Pötte. Mit einem Doppelanlauf der Schiffe „Aidamar“ und „Aidasol“ ist die Rostocker Reederei Aida am Sonntag in die diesjährige Kreuzfahrtsaison in Warnemünde gestartet. Entsprechend voll war es trotz trüben Himmels und teils starken Böen bereits gegen Mittag im Ostseebad Warnemünde.