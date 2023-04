﻿Kreuzfahrtsaison in Warnemünde gestartet: Warum das keine gute Nachricht ist

Andrang am Kreuzfahrtterminal: Am Sonntag lagen mit der „Aidasol“ (Foto) und der „Aidamar“ gleich zwei Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde.

Rostock. Kreuzfahrten haben ihre Daseinsberechtigung – zumindest gemessen an der Nachfrage. Millionen von Urlaubern entscheiden sich jedes Jahr für diese Art zu reisen, von der offenbar eine gewisse Faszination auszugehen scheint. Nun ist es jedem selbst überlassen, ob er sich freiwillig mit mehreren Tausend Menschen auf ein schwimmendes Hotel begibt.

Nicht von der Hand zu weisen bleibt allerdings die Ökobilanz der Touren mit den gigantischen Kreuzlinern. Zwar bessern die großen Reedereien immer mehr nach, steigen von Diesel und Schweröl auf das Flüssiggas LNG und Landstrom um. Doch von Klimaneutralität und Nachhaltigkeit sind Aida, Arosa & Co. damit noch immer weit entfernt.

Auch dass die unzähligen Menschen, die jedes Jahr die angesteuerten Häfen bevölkern, die lokale Wirtschaft ankurbeln würden, stimmt nur bedingt. Schließlich werden die Passagiere an Bord rundum versorgt, trinken an Land deshalb höchstens einen Kaffee oder kaufen ein Souvenir und sind dann am Abend schnell wieder weg.

Kaum Einnahmen für Händler und Gastronomen in Warnemünde

Einnahmen für Händler und Gastronomen in Orten, die vom Tourismus leben, wie Rostock-Warnemünde, gibt es dadurch also kaum. Die haben deutlich mehr davon, wenn Urlauber in den Hotelbetten an der Ostsee schlafen und im Restaurant am Strom zu Abend essen. Das dürfte letztlich auch für die Besucher deutlich nachhaltiger sein, was ihre Erinnerungen an den Aufenthalt im Ostseebad betrifft.