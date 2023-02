﻿Krieg in der Ukraine: Was ein Rostocker Überlebender des Zweiten Weltkriegs derzeit empfindet

Die Zerstörung von Dresden im Zweiten Weltkrieg ist eine schreckliche Erinnerung für alle, die den Feuersturm überlebt haben. So wie Klaus Wagner in Rostock. Er will nicht, dass sich so etwas wiederholt und ist daher strikt gegen die Lieferung von Angriffswaffen an die Ukraine.

Rostock. Nur zwei Fotos sind Klaus Wagner aus seiner Heimatstadt Dresden geblieben: Eines zeigt das Mietshaus, in dem der heute 86-Jährige als Kind mit seiner Familie gelebt hatte, das andere den kleinen Klaus neben seiner Mutter und seiner Schwester. Mehr erinnert nicht an sein Leben bis zum 13. und 14. Februar 1945. An diesen Tagen zerstörten alliierte Bomber die Elbmetropole in mehreren verheerenden Angriffswellen.

Heute lebt Wagner mit seiner Ehefrau in Rostock. Die Bilder aus dem Ukrainekrieg lassen bei ihm schlimme Erinnerungen hochkommen. „Wenn ich heute die zerstörten ukrainischen Städte sehe, habe ich die Bilder von damals wieder vor mir.“ Dennoch – oder gerade deswegen – ist der Rentner strikt gegen die Lieferung von Angriffswaffen an das Land.

Putin könnte zu Atomwaffen greifen

„Luft- und Panzerabwehrwaffen sind für mich in Ordnung. Aber mit Panzern, weitreichenden Raketen und Kampfflugzeugen könnten die Ukrainer auch russisches Territorium erreichen, wodurch der Krieg weiter eskalieren würde“, glaubt er.

Er könne sich vorstellen, dass Russlands Präsident Putin dann sogar zu Atomwaffen greifen könnte – mit verheerenden Folgen. „Das wäre schrecklich. Ein dritter Weltkrieg würde die halbe Menschheit auslöschen“, fürchtet Wagner.

Funken flogen wie Schneeflocken durch die Luft

So, wie Dresden 1945 nahezu ausgelöscht wurde. Die dreiköpfige Familie Wagner überlebte damals den Feuersturm nur knapp: „Als der Fliegeralarm losging, schnappte ich mir meinen Teddy und eine kleine Tasche und wir rannten in den Luftschutzkeller. Es dauerte nicht lange, dann fielen die ersten Bomben.“

Putz fiel von der Decke, als das Nachbarhaus durch einen Volltreffer zerstört wurde. Das Haus, in dem die Familie Wagner wohnte, fing Feuer. „Als wir nach dem Angriff aus dem Keller kamen, stieben die Funken wie Schneeflocken durch die Luft.“

Wie ein zweiter Geburtstag

Die Familie rettete sich in die unzerstörte Schule, die zum Lazarett umgebaut worden war. „Dort im Keller überlebten wir die zweite Angriffswelle.“ Als auch diese überstanden war, verließen die Wagners die Stadt Richtung Osten. „Ich hatte damals als Achtjähriger gar nicht begriffen, was los war. Für mich war das wie ein großes Abenteuer. Heute weiß ich: Dass ich damals überlebte, war wie ein zweiter Geburtstag für mich.“

Dresden war im Februar 1945 eine der letzten weitgehend unzerstörten Großstädte im Deutschen Reich. Das änderten mehrere Angriffswellen von britischen und amerikanischen Bombern mit Brand- und Sprengbomben.

Dresden-Angriffe waren Kriegsverbrechen

Die Angriffe zielten darauf ab, einen Feuersturm auszulösen, der bei massiven Bränden durch aufsteigende heiße Luft entsteht und so das Feuer verstärkt. Insgesamt starben bei den Angriffen auf Dresden mindestens 20 000 Menschen. Die genaue Zahl konnte wegen der verheerenden Zerstörungen nie ermittelt werden.

Eine Frau geht in einer Straße in Dresden an Häusern vorbei, von denen nach Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg nur noch Ruinen geblieben sind (Archivbild aus dem Jahr 1945). © Quelle: H

Die Familie kehrte erst zwei Jahre später nach Dresden zurück. „Die Stadt bestand nur noch aus Ruinen“, erinnert sich Wagner. Die Bombenangriffe waren seiner Ansicht nach ein Kriegsverbrechen: „Sie waren nur gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Das Industriegebiet der Stadt war ja schon vorher zerstört worden.“

Volksabstimmungen als Lösung?

Heute werden auch in der Ukraine immer wieder Wohnviertel getroffen, ganze Häuserblöcke von Raketen zerstört. „Das ist schrecklich. Ich habe Mitleid mit der Zivilbevölkerung“, sagt Wagner. „In diesem Krieg kann keine Seite einen militärischen Sieg erringen, es wird nur noch weitere Zerstörung geben.“

Wie sich die Bilder gleichen: Ein Mann geht an einem zerstörten Wohnhaus im ukrainischen Mariupol vorbei. © Quelle: Alexei Alexandrov/dpa

Um den Krieg zu beenden, könnten seiner Ansicht nach Volksabstimmungen in den umkämpften Gebieten abgehalten werden – unter Aufsicht der Vereinten Nationen und mit Stimmrecht auch für die Menschen, die seit Kriegsbeginn 2014 geflohen sind, wie Wagner betont. „Aber es stellt sich die Frage, ob der verrückte Putin darauf eingeht.“

Angst vor drittem Weltkrieg

So leben die Wagners weiter in der Angst vor einem dritten Weltkrieg. Eine Tasche für Notfälle – wie der kleine Klaus Wagner damals in Dresden – hat das Ehepaar allerdings nicht gepackt. „Das würde bei einem Atomschlag auch nichts bringen.“