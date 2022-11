﻿Kripo Rostock rüstet auf – und warnt: Betrüger versuchen weiter Ospa-Kunden abzuzocken

Rostock. Die Kripo in Rostock rüstet auf – und setzt immer mehr Ermittler im Internet ein. Ein Grund: Nach wie vor versuchen Kriminelle sich Zugang zu den Konten von Sparkassen-Kunden zu erschleichen – mit gefälschten Kurznachrichten via SMS oder vorgetäuschten Anrufen. „Seit August ist das unser großes Thema“, sagt Thomas Winkler, Leiter des Sachgebietes Vermögensdelikte und Chef von mittlerweile fast 20 Ermittlern.

Allein von Kunden der Rostocker Ostseesparkasse haben die Kriminellen seit Juli bereits fast eine Viertelmillion Euro erbeutet. Betroffenen seien aber alle Sparkassen in Deutschland, betont Winkler. Und auch Ullrich Wolff, Vorstandschef der Sparkasse Vorpommern, bestätigt: „Ja, auch unsere Kunden wurden bereits Opfer.“

Betrüger zocken Ospa-Kunden ab: Alle sechs Wochen neue Masche

„Die ersten Fälle wurden uns vor gut vier Monaten angezeigt. Jetzt kommt das in Wellen über uns: Alle sechs Wochen ändern die Täter ihr Vorgehen“, so Kriminalhauptkommissar Winkler. Im Juli versuchten es die Betrüger noch am Telefon, gaben sich als Mitarbeiter der Ospa aus. „Sie haben behauptet, dass es verdächtige Bewegungen auf dem Konto gab und sie nun eine TAN bräuchten, um die Konten zu schützen.“

Doch diesen Freigabe-Code für Bankgeschäfte im Netz nutzen die Täter, um Geld von den Konten zu plündern – und auf andere Konten zu überweisen. Schaden allein mit dieser Masche und bei Ospa-Kunden: 65 000 Euro. „Die zweite Welle lief ganz ähnlich“, so Winkler. 50 000 Euro erbeuteten die Kriminellen in und um Rostock.

Seit wenigen Wochen fahren die Betrüger eine neue Taktik: Sie verschicken SMS, die von der Ospa zu stammen scheinen – und fordern die Kunden auf, sich über einen Link beim Internet-Banking anzumelden. „Die Opfer landen aber in einer gefälschten Maske, geben ihre kompletten Zugangsdaten an.“ Mit Erfolg – aus Tätersicht: Der Rostocker Kripo sind bisher Schäden in Höhe von mehr als 110 000 Euro gemeldet worden. Und noch immer versenden die Betrüger ihre fingierten SMS.

Auch andere Banken von Betrüger-Masche betroffen

Betroffen ist nicht nur die Ospa: „Ich gehe davon aus, dass jede Sparkasse in Deutschland derzeit damit zu tun hat“, sagt Ullrich Wolff von der Sparkasse Vorpommern. Die Kreditinstitute würden jetzt „nachrüsten“ bei der Sicherheit. Die Ospa beispielsweise nimmt zum Ende des Monats Änderungen beim Anmeldeprozess zum Onlinebanking vor. Neu ist zum Beispiel, dass jede Anmeldung mit einer sogenannten „pushTAN“ auf dem Handy des Kunden bestätigt werden muss.

Grundsätzlich gelte zudem: „Sparkassen werden niemals per E-Mail, SMS oder am Telefon nach einer TAN fragen. Wer das beherzigt, ist vor solchen Betrugsversuchen ziemlich sicher“, so Wolff. Die Rostocker Kripo bestätigt, dass es in Einzelfällen auch fingierte Anrufe bei Kunden anderer Banken gegeben habe. Winkler nennt die DKB und die Versicherung R+V.

So jagt die Rostocker Kripo die Ospa-Betrüger

Vier zusätzliche Ermittler hat Winkler allein diesem Jahr dazubekommen. Die Polizei sucht zudem IT-Experten. Der 47-Jährige und sein Team jagen die Sparkassen-Abzocker mittlerweile durch das gesamte Internet rund um die Welt: „Unser Beruf hat sich enorm verändert. Unser Tatort ist das Internet.“ Jeden zweiten Betrugsfall können die Ermittler mittlerweile aufklären – und sie wissen genau, wie die Sparkassen-Betrüger arbeiten.

Thomas Winkler leitet das Sachgebiet Vermögensdelikte bei der Kripo Rostock. Er jagt mit seinem Team die Sparkassen-Betrüger.

„Das Geld wird auf Konten überwiesen, die mit geklauten Identitäten eröffnet wurden“, so Winkler. „Es gibt Betrüger, die darauf spezialisiert sind. Die Täter arbeiten Hand in Hand.“ Ein Beispiel: „Wenn sich jemand bei Ebay-Kleinanzeigen auf einen Job bewirbt, wird er von den Betrüger aufgefordert, seinen Personalausweis in die Kamera zu zeigen. Diese Daten nutzen die Kriminellen, um bei Internetbanken Konten zu eröffnen.“ Entdeckt die Kripo ein solches Konto, lässt sie es sofort einfrieren. „Deshalb zählt bei diesen Taten jede Minute. Wir brauchen sofort eine Info über einen Betrugsversuch.“

Denn von den „falschen“ Konten wird das Geld oft binnen weniger Tage in sogenannte Kryptowährungen angelegt. „Es wandert dann etliche Stationen, um den Weg zu verschleiern. Und am Ende landet es dann auf einer Kreditkarte, mit der die Täter irgendwo Geld abheben.“ Die Ermittler nennen das „auscashen“. Einige Täter sitzen in Deutschland, andere im Ausland. „Aber auch die Kriminellen hinterlassen Spuren im Internet. Und die finden wir“, so Winkler. Wie genau – dazu schweigen die Fahnder.

Whatsapp-Abzocke nimmt ebenfalls in Rostock zu

„Neben den permanenten Angriffen auf Onlinebanking-Zugänge haben wir es weiterhin auch mit den sogenannten ‚Schockanruf‘ oder Whatsapp-Nachrichten zu tun, die angeblich von den eigenen Kindern stammen und in denen sie um Geld bitten“, so Kripo-Fachmann Winkler. 166 solche Fälle wurden allein in Rostock seit Jahresbeginn gemeldet. Tendenz: ungebrochen.