﻿Kritik an Wahl bei der Rostocker Awo: „Wie in der DDR“

Die Rostocker Awo hat schon länger mit inneren Querelen zu kämpfen. Vor einer Kreisversammlung machen sich Delegierte Luft. Fast der komplette Vorstand soll ausgetauscht werden, darunter bekannte Politiker.

Rostock. 22 Jahre stand der Rostocker Anwalt und frühere SPD-Politiker Christian Kleiminger an der Spitze der Awo in der Hansestadt. An diesem Samstag endet der lange Abschnitt: Bei einer Delegiertenversammlung im Bürgerschaftssaal des Rathauses steht nach einem Grußwort von Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) eine Neuwahl des beinahe kompletten Vorstands auf der Tagesordnung. Auch Rainer Albrecht, SPD-Landtagsabgeordneter, tritt nicht wieder an. Es brodelt an der Basis, erzählen langjährige Mitglieder.