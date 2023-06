﻿Kritik zur ZDF-Doku über Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida: „Die Reportage war ein Tiefpunkt“

Rostock. Die Vorwürfe, die sich gegen den Rostocker Kreuzfahrtanbieter Aida Cruises zuletzt im Rahmen einer ZDF-Sendung mit dem Titel „Aida: Die Insider“ richteten, haben teils zu Unverständnis und zu Diskussionen unter OZ-Lesern geführt. In der Sendung kritisieren ehemalige Mitarbeiter, die in dem Format nur maskiert in Erscheinung treten, die Reederei scharf. So heißt es, dass Passagiere zu viel zahlen müssten, Mitarbeiter nicht gerecht entlohnt würden und das grüne Image nur aufgesetzt sei.

Bernd Sturzrehm ist der Meinung: „Wer bei Aida bucht, sollte wissen, worauf er sich einlässt. Wer aber ohne Hemmungen die Bordkarte nutzt und alle teuren Ausflüge bucht, der muss sich auch nicht über hohe Kosten wundern.“ Alexander Stuth ist der Ansicht: „Die Reportage war ein Tiefpunkt im ZDF. Die Insider haben nichts Neues verraten – wer schon einmal mit einem Aida-Schiff unterwegs war, kennt die Geheimnisse der maskierten Leute. Eigentlich hätten die Reisebüros voll gewesen sein müssen, mit Kunden, die aus Angst ihre Aida-Reise wieder stornieren wollen. Jedes Unternehmen muss Geld verdienen, allein um die Kosten zu bezahlen.“

Aida: Zählen nur noch Milliardengewinne?

OZ-Leserin Mer Claudi ist derselben Auffassung: „Das sind doch alles Aspekte, die man problemlos erkennt, wenn man sich mit einer Buchung bei Aida beschäftigt. Letztlich ist es auch nicht viel anders als bei anderen Pauschalreisen. Wer Spaß an so einer Reise hat, der soll sie machen. Die Doku war eindeutig anti Aida und nicht objektiv.“ Andy Floreck wirft ein: „Vielleicht sollte man lieber mal eine Doku über das absolut anstands- und maßlose Verhalten der Reisenden produzieren. Damit dieser Gesellschaft mal der Spiegel vorgehalten wird.“

Jörg Schimmel hält fest: „Allein unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten hat eine Kreuzfahrt eine deutlich negative Bilanz. Da gäbe es sehr viel zu verbessern. Ich erinnere mich, dass Aida da mal hoffnungsvoll gestartet ist. Inzwischen interessiert das aber kaum noch, wesentlich wichtiger sind die Milliardengewinne geworden. Traurig!“ Sven Plückhahn ist sich sicher: „Ich werde weiterhin bei Aida buchen. Hier werden einfach Unternehmen an den Pranger gestellt.“

