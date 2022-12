﻿„Ich hab’ mich so auf euch gefreut“: So war die Party mit Matthias Reim in Rostock

„Verdammt, ich lieb dich“, „Du bist mein Glück“ und viele weitere Hits waren am Freitagabend in der Rostocker Stadthalle zu hören. Mehr als 4000 Fans feierten mit dem Rock- und Schlagersänger Matthias Reim. Wie die Stimmung war und welchen Gast-Musiker der 65-Jährige auf die Bühne holte.

Rostock. „Du bist mein Glück, groß wie ein Planet, du bist die Sonne, die niemals untergeht“, hallt es am Freitagabend durch die Rostocker Stadthalle. Pünktlich um 20 Uhr eröffnet Matthias Reim sein Konzert in der Hansestadt – mit einem Medley seiner großen Hits.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Matthias Reim in Rostock: Wie ist die Stimmung?

Von Anfang an ausgelassen. Matthias Reim hat die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner mehr als 4000 Fans.

Er ist glücklich, in Rostock zu sein. Das betont er an dem Abend mehrfach – und man nimmt es ihm ab. Seinen Song „4 Uhr 30“ dichtet er kurzerhand ein wenig um. „Eigentlich wollt ich heut’ Abend gar nicht rausgeh’n. Aber mir fiel die Decke auf’n Kopf. Ohne dich ist alles so leer, so langweilig, so öde. Und ich bin froh, dass ich in Rostock bin“, singt er. Jubel im Publikum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Matthias Reim und seine Band in der Rostocker Stadthalle © Quelle: Ove Arscholl

Reim blickt sich um. „Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist so, als wäre ich nie weggewesen. Als hätte es diese blöden zwei Jahre nicht gegeben. Ich habe mich so auf euch gefreut.“ Mit dieser kleinen Liebeserklärung an seine Fans moderiert er seinen nächsten Song „Ich hab’ mich so auf dich gefreut“ an.

Matthias Reim in Rostock: Wie gefällt es den Zuschauern

Schon vor Konzertbeginn ist die Atmosphäre ausgelassen. „Wir wollen Matze sehen, wir wollen Matze sehen“, stimmen die Fans voller Vorfreude an. Einige von ihnen tragen blinkende Haarreifen, andere bunte Hüte – die Schlangen am Merchandise-Stand sind lang.

Lesen Sie auch

„Endlich mal wieder rauskommen, endlich wieder Schlager“, freut sich Olivia Görs aus Rostock. Ihre Begleitung, Lothar Görs, stimmt zu. „Das ist das erste Konzert seit Corona“, sagt er. Der Zuschauer freut sich vor allem auf die alten Hits des Musikers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reim-Fan der ersten Stunde: Auf ihren Arm hat sich Odette Dücker (51) aus Hagen (Westfalen) ein Autogramm von „Matze“ sowie der Text von „Verdammt, ich lieb dich“ tätowieren lassen. © Quelle: Ove Arscholl

Party in der Stadthalle: Welche Songs werden gespielt?

Und der Rostocker hat Glück. 25 Songs gehören zur Setlist des 65-Jährigen, darunter viele neuere Hits wie „Blaulicht“ oder „Mein Leben ist Rock ‚n‘ Roll“, aber auch ältere Werke wie „Doch da war mehr“, und „Tief in mir“.

Die Rostocker sind textsicher, singen laut mit.

Anekdoten und Lieder: Matthias Reim sorgt bei seinem Konzert in der Rostocker Stadthalle für Spitzen-Stimmung. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Popsänger erzählt Anekdoten zu seinen Liedern. Mit 15 habe er eine LP geschenkt bekommen. „Da war ein Song drauf, der mich beeindruckt hat. ,Father and son‘ von Cat Stevens“, erklärt er. Und stimmt seine deutschsprachige Version „Vater und Sohn“ an, den er – passend zum Titel – mit seinem Sohn Julian Reim performt. Ein Gänsehaut-Moment. Im Anschluss singt Julian, der selbst Schlagersänger ist, seinen Song „Euphorie“. Später tritt auch noch Christin Stark, die Ehefrau von Matthias Reim, auf.

Matthias Reim: So endet das Konzert in Rostock

Seinen wohl bekanntesten Hit hebt sich der Star bis zum Schluss auf - und spätestens da singen wohl fast alle mit. „Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlier’n.“ Die 1990 erschienene Single wurde weltweit 2,5 Millionen Mal verkauft und stand insgesamt 16 Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Charts.

Der 30. Dezember, die Vor-Silvesterparty, sei das beste Datum, das man sich wünschen kann. „Wir machen das so lange, wie ich lebe. An jedem 30. Dezember werden wir uns wiedersehen“, verspricht der Sänger gerührt.