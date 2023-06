﻿Kritzmower noch bis 2024 von Rostock abgeschnitten: „Es war absolut notwendig“

Warnow Valley Lab

Arbeiten, vernetzen, Ideen entwickeln in Rostock: Neue Kreativschmiede am Doberaner Hof eröffnet

Sie wollen endlich gesehen werden: die rund 40 kreativen Unternehmen in Rostock, die sich zum Warnow Valley zusammengeschlossen haben. Was im neuen Co-Working-Space – in den Räumen der Alten Knabenschule am Doberaner Hof – alles möglich ist.