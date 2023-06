Kommunalpolitik kompakt

Borner wollen Graffiti-Sprayern eine legale Fläche bieten

In der letzten Juniwoche treffen sich in der Region Ribnitz-Damgarten zahlreiche kommunalpolitische Gremien. In Born wird unter anderem über die Schaffung einer legalen Graffiti-Spray-Möglichkeit gesprochen, in Ahrenshagen-Daskow stellt sich die neue Schulleiterin der Recknitz-Grundschule vor.