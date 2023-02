Am 07. Februar wurde gegen 01:00 Uhr in Kröpelin die Freiwillige Feuerwehr zum Brand eines LKW gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache fing das Fahrerhaus Feuer.

Vor einem Supermarkt in Kröpelin ist in der Nacht zum Dienstag der Lkw einer Spedition in Flammen aufgegangen. Trotz des schnellen Eintreffens konnte die Feuerwehr das Ausbrennen nicht verhindern. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

