Warnemünde wie Kühlungsborn sind bei den Urlaubern an der Ostsee beliebt. Doch welches Ausflugsziel punktet mehr bei Familienfreundlichkeit, Unterhaltung und Co.? Die OZ macht den Freizeit-Check.

Kühlungsborn/Warnemünde. Zwei berühmte Seebäder buhlen an der Ostsee um die Gunst ihrer Gäste – Warnemünde und Kühlungsborn. Beeindruckend schön sind beide, doch welcher Ort hat bei einem Tagestrip mehr zu bieten?

Die OZ macht den Vergleich und hat dafür verschiedene Kategorien aufgestellt. Schneidet Warnemünde oder Kühlungsborn besser bei Familienfreundlichkeit, Freizeit und Sport, Unterhaltung, Strand oder Sanitär und Mobilität ab?

1. Familienfreundlichkeit

Kühlungsborn-Ost punktet hier mit einem großen Spielplatz an der Promenade und Genießerblick auf die Ostsee. Ein Glücksgriff für Eltern: An den Spielplatz grenzen Verpflegungspunkte an – endlich mal entspannt sein Essen genießen, während die Kleinen direkt nebenan bespaßt sind. In Kühlungsborn-West findet sich außerdem ein großer Erlebnisspielplatz. Von hier aus können die Großen den Blick aufs Meer genießen. Auch in der Mitte der Promenade gibt es noch einen Spielplatz sowie einen kleinen direkt am Strand/Hundestrand.

Dagegen sieht es spieltechnisch in Warnemünde eher mau aus. Eine Auszeit für Eltern dank kreativ angelegter Spielplätze mit Meerblick gibt es nicht. Zwei Klettergerüste direkt am Strand müssen hier für den Zeitvertreib der Kinder reichen. Arankas Wirbelwind und der Spielplatz im Kurpark bieten zwar Ablenkung, aber das Umfeld ist mehr robuster Natur als idyllisch.

2. Sport und Freizeit

Eine aufwendig angelegte Minigolfanlage im Stile der Wikinger mit 18 zum Teil kniffeligen Stationen bringt sportliche Abwechslung für Groß und Klein in Kühlungsborn. Auch ein Kletterwald mit Base-Jumping und langer Seilbahn sorgt für action. Ob Kite-, Windsurfen, SUP fahren oder Segeln lernen – mehrere Wassersportanbieter geben Kurse und Ausrüstung. Auch eine Tauchbasis bringt einen unter Wasser.

Jessy Fiedler (30) ist in der Höhle der Felshelden in Warnemünde unterwegs. © Quelle: Frank Söllner

Lieber rasant über die Wellen heizen? In Warnemünde kein Problem mit dem Jetboardverleih direkt am Strand. Surfbretter, die die Wasserwelt bedeuten, finden sich neben einer Beachbar auch im Warnemünder Sand. Bergfeeling im Ostseebad? Die Kletterhalle der Felshelden bietet Indoor-Spaß für Boulderfans und Co. Beachvolleyballfans kommen sowohl in Kühlungsborn als auch in Warnemünde auf ihre Kosten.

3. Unterhaltung

Ein cineastisches Highlight bis Mitte September ist das Strandkorb-Kino am Kühlungsborner Weststrand. Mit den Füßen im Sand Open-Air-Kino genießen – ein Sommererlebnis pur. Für Fröstelnasen gibt es hier auch noch das klassische Ostsee-Kino. Dafür wartet Warnemünde mit dem Ostsee-Welten-Kino auf, das nicht nur 3-D, 4-D, sondern einmalig in Rostock, sogar 5-D-Filmerlebnisse bietet.

Eine Runde auf dem Kühlungsborner Riesenrad mit bester Sicht auf die Ostsee. © Quelle: Frank Söllner

Beeindruckende Riesenräder für einen sagenhaften Blick über die Ostsee gibt es sowohl in Kühlungsborn als auch in Warnemünde. Das Riesenrad „Sky Lounge Wheel“ an der Rostocker Mittelmole ist mit 58 Metern das drittgrößte, transportable Riesenrad der Welt. Eine circa viertelstündige Fahrt kostet Erwachsene 8 Euro. In Kühlungsborn sind es 7 Euro.

Seit dem Sommer steht das XXL Riesenrad mit 300 Plätzen in Warnemünde. © Quelle: Helmut Strauß

4. Strand

Das wesentlichste Merkmal der Seebäder ist natürlich der Sandstrand. In Warnemünde ist er so breit wie ein Walfisch, in Kühlungsborn eher wie ein Hering. Aber Steine gibt es hier keine. Wer hingegen gen Westen in Warnemünde am Strand entlangschlendert, bekommt eine kleine Steinmassage an den Füßen inklusive.

Der kilometerlange Sandstrand von Warnemünde ist beliebt bei Jung und Alt. © Quelle: Frank Söllner

Einen Tag am Strand, windgeschützt im Strandkorb? Das kostet in Kühlungsborn 14 Euro plus 5 Euro Schlüsselpfand. In Warnemünde ist der Preis gleich, es sei denn, man liegt in erster Strandreihe – dann wird es einen Euro teurer. Exklusiver liegen? Ein VIP-Strandkorb mit Tisch, Liege und Sonnenschirm verlangt nach 30 Euro am Tag.

5. Sanitäres und Mobilität

Sage und schreibe 21 sanitäre Anlagen, die regelmäßig gesäubert werden, zählt das Seebad Kühlungsborn. Die Benutzung der Toiletten ist außerdem kostenlos und mit dem Betrag für die Kurtaxe – zwei Euro pro Tag – abgegolten. Warnemünde bietet elf sanitäre Anlagen in Strandnähe, die kostenpflichtig sind. Dabei kostet hier die Kurtaxe am Tag 2,25 Euro.

Wer einen Parkplatz in Strandnähe sucht, wird dafür in Warnemünde eher fündig als in Kühlungsborn. In mehreren Parallel- und Seitenstraßen kann man in Warnemünde Glück mit einem Parkplatz haben. Auch die großen Parkplätze am Bahnhof sind gut platziert. Kühlungsborn bietet zwar ein großes Parkhaus, von dem aus man Fußmärsche in Kauf nehmen muss. In Promenadennähe sind leider nur wenige Parkplätze auszumachen.