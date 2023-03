Jugend in Groß Klein Jugend in Groß Klein

Mark Sternkiker dreht in diesem Jahr seinen ersten Kinofilm. Dafür werden Jugendliche für die Hauptrollen gesucht. Am Wochenende gibt es Casting-Workshops in Rostock und Ribnitz-Damgarten. Der Film heißt „Mels Block“ und spielt in Rostock-Groß Klein.