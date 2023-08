﻿ Kreuzworträtsel-Mord und DDR-Seeschifffahrt: Künstlerin auf Spurensuche in Rostocker Archiven

Rostock. Jana Müller recherchiert im Stadtarchiv Rostock und vor allem im Archiv der DSR, der Deutschen Seereederei, der ehemaligen Staatsreederei der DDR. Die Berliner Künstlerin ist auf Spurensuche in der Hansestadt. „Mein Bruder fuhr als Matrose bis 1989 bei der DSR“, berichtet Jana Müller, die in Halle (Saale) und im Mansfelder Land aufwuchs. Und weil die 46-Jährige eine Installationskünstlerin ist, schaut sie nach Objekten, Artefakten, nach Dingen, die Relevanz für ihre Arbeit haben, die eher einem Prozess gleicht.

„Ich habe beispielsweise die Brigade-Tagebücher von den Schiffen der DSR gefunden, die damals als Chroniken geführt wurden.“ Das sei für sie sehr spannend. So taucht Jana Müller in die frühere Arbeitswelt ihres Bruders und aller anderen Seeleute ein. Daraus entsteht dann Kunst?

Jonglieren mit Bruchstücken der Vergangenheit

Es ist eines von Jana Müllers Steckenpferden, Objekte (fotografisch) zu sammeln und in Relation zu anderen „Spuren“ zu setzen. Das Resultat sind Kollagen, die sich aus partiellen „Wahrheiten“ speisen, jedoch eher Fiktionen sind; oder anders formuliert: Andere, wie auch immer geartete „Wahrheiten“, sind Ergebnisse der Arbeiten, die jedoch keine Fälschungen sind, sondern andere Perspektiven eröffnen. Das klingt nur auf den ersten Blick kompliziert, nach dem zweiten wird die schlichte Neugier geweckt. Das Jonglieren mit den Bruchstücken der Vergangenheit als Kunst – für Jana Müller ist das ein Langzeitprojekt mit dem Titel „Falscher Hase“, das sie seit drei Jahren einnimmt. Besonderes Kennzeichen: Die Vergangenheit, die sie unter die Lupe nimmt, hat etwas mit ihrer Biografie zu tun. Wenn es jetzt die Seefahrerzeit ihres Bruders ist, so war ihr Vater Ausgangspunkt für ihr künstlerisches Vorhaben.

Vater war Ermittler beim Kreuzworträtsel-Mord

Jana Müllers Vater war in den 1980er Jahren Kriminalist, der an der Aufklärung einer der bekanntesten Kriminalfälle der DDR beteiligt war, dem sogenannten Kreuzworträtsel-Mord. Der Fall wurde vor allem durch eine im Jahr 1988 gedrehte Folge der Krimiserie „Polizeiruf 110“ bekannt und ging in die Kriminalgeschichte ein, weil der Täter nach der Auswertung von Unmengen an Schriftproben gefasst werden konnte. Die Künstlerin sprach viel mit ihrem Vater über diese Zeit, besuchte Asservatenkammern, sichtete Akten – und fotografierte. Denn das Medium Fotografie ist Basis für ihre Mixed-Media-Installationen.

Kunstverein zu Rostock vergibt regelmäßig Stipendien

Bis Ende August ist Jana Müller noch Stipendiatin des Kunstvereins zu Rostock. Stipendiaten gibt es dort bereits seit den 1990er Jahren. Die Förderung in Höhe von 1500 Euro monatlich (plus freie Unterkunft und Atelier im Haus, in der sich auch die Galerie befindet) nennt sich „Rostock-Stipendium“. Drei Stipendiaten werden pro Jahr ausgesucht. „Für die diesjährigen Plätze gab es 60 Bewerbungen“, berichtet Thomas Häntzschel, Vorsitzender des Kunstvereins.

Die Stipendiaten kommen nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. „Wir wollen bewusst neue Impulse von außerhalb zu uns holen“, erklärt Häntzschel. Allerdings gebe es pro Jahr auch noch ein dreimonatiges Stipendium für einen Künstler aus MV, das durchs Land und nicht durch die Stadt Rostock gefördert werde.

Ergebnisse bald online zu sehen

Jana Müllers Zeit in der Hansestadt ist nun bald vorüber. Eine Ausstellung von ihr ist vorerst nicht im Nordosten zu sehen. Ob aus der Spurensuche im DSR-Archiv und im Stadtarchiv etwas in künftige Werke einfließt, ist für Jana Müller keine Frage. „Das eine oder andere wird in einem größeren Zusammenhang auf jeden Fall in meine Arbeiten einfließen“, sagt sie. Welche Ergebnisse aus der Zeit in Rostock entstehen, sei noch nicht vorhersehbar. Das große Ordnen und Sortieren steht erst noch an. „Doch vieles werde ich in meinem Online-Archiv einpflegen, das öffentlich ist.“ (www.falscherhase.jana-mueller.de) „Meine Spurensuche bleibt ein Prozess, dessen Ende ich noch nicht absehen kann.“ Rostock sei für diesen Weg wichtig gewesen.

