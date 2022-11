Die Rostockerin Katja Dau verkauft Kinderwagen in verschiedenen Größen in ihrem „Küstenkinderladen“ – und hat jetzt auch eine Modell-Puppe, die die Größe und das Gewicht eines sieben Monate alten Babys hat.

Katja Dau verkauft mit ihrem Onlineshop „Küstenkinderladen“ große Kinderwagen skandinavischer Marken an Kunden in ganz Deutschland. Der Erfolg ist so groß, dass sie ein reales Geschäft in Bentwisch bei Rostock eröffnet. Ihr Angebot ist so speziell und gefragt zugleich, dass Kunden sich dafür Hunderte Kilometer ins Auto setzen.

