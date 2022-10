﻿Kultur, Sport, Musik: Das bieten die Rostocker Seebäder in den Herbstferien

Die Hauptsaison ist beendet, die Herbstferien stehen vor der Tür: In Warnemünde, Markgrafenheide und Hohe Düne wird auch in der schulfreien Zeit einiges geboten. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt einen Überblick über Veranstaltungen und Aktivitäten.

Rostock. Warnemünde ein beliebter Urlaubsort – auch für Familien mit Kindern. Doch das Ostseebad hat weit mehr zu bieten als Strand und Meer – auch im Herbst werden vielfältige Freizeitangebote gemacht. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind bereits in den Herbstferien – in Mecklenburg-Vorpommern beginnt die schulfreie Zeit am 10. Oktober.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich, dass wir für Kinder wieder eine breite Palette an Veranstaltungsangeboten bieten können“, betont Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Er hebt nicht nur die Unterhaltungsformate hervor – sondern empfiehlt besonders den „Upcycling-Kurs“. Dieser findet am Mittwoch, 12. Oktober, um 10 Uhr in Markgrafenheide statt. In der Tourist-Info können Kinder etwas über die Ursachen und Folgen von Umweltverschmutzungen lernen und Müll direkt „upcyceln“: unter Anleitung wird aus Fundstücken gebastelt. Anmeldungen sind unter www.rostock.de und in den Touristinformationen möglich, die Teilnahme kostet 10 Euro. Wiederholt wird die Veranstaltung am Freitag, dem 14. Oktober, um 13.30 Uhr in der Warnemünder Vogtei.

Märchen und Mitmachzirkus

Märchenhaft wird es bereits zum Ferienbeginn auf dem Warnemünder Kirchenplatz. Um 10 Uhr präsentiert Uwe Albrecht mit dem Puppentheater „Puppenstelz“ das Stück „Hase und Igel“. Bereits seit 1994 haucht Albrecht unterschiedlichsten Figuren mit seiner Spielart Leben ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Geschichten der Gebrüder Grimm stehen im Fokus von Norbert Groth. Er erzählt die Märchen in Gedichtformat nach – am Dienstag um 10 Uhr in der Touristeninformation in Markgrafenheide sowie am Mittwoch um 15 Uhr im Dachgeschoss der Warnemünder Vogtei. Die Teilnahme ist wie beim Puppentheater kostenfrei.

Seillaufen, Jonglieren, Teller drehen und das Akrobatik-Talent der Kinder auf die Probe stellen: Das ist das Ziel des Mitmachzirkus „Lübeck“. Am Herbstferien-Freitag startet dieser um 13 Uhr im Strandresort Markgrafenheide.

Klettern: In- und Outdoor möglich

Der Kletterwald in Hohe Düne befindet sich seit Anfang September in der Nachsaison. Bis Ende Oktober können sich Besucher von Mittwoch bis Sonntag, jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, auf neun Parcours mit insgesamt über 150 Elementen austoben. Für die kleinsten Kletterer (ab fünf Jahren) gibt es zwei Parcours mit Kletterelementen und Seilbahnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jano Tenev hat die Halle 2017 eröffnet. Er probiert immer wieder neue Parcours aus. © Quelle: Katharina Ahlers

Ohne Absicherung geht es in der Boulderhalle „Felshelden“ in Warnemünde in die Höhe. In der 540 Quadratmeter großen Halle und auf mehr als 100 abwechslungsreichen Routen ist Koordination gefragt. Beim Bouldern handelt es sich um Klettern ohne Seil in sicherer Absprunghöhe über einer dicken Bodenmatte. Anders als beim traditionellen Klettern benötigen die Sportler keine Vorkenntnisse, Sicherungstechnik, Kletterseil oder Kletterpartner.

Die „Felshelden“ (Zum Zollamt 4) haben täglich bis 22 Uhr geöffnet, wochentags ab 12 Uhr, an den Wochenenden ab 10 Uhr. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder unter 12 zahlen 6 Euro.

Kleine Komödie: Kabarett und Musical

Auch die Kleine Komödie in Warnemünde hat in den Herbstferien geöffnet. So wird am 14. Oktober um 18 Uhr das Musical „Heute Abend: Lola Blau“ aufgeführt. Es erzählt die Geschichte von der jungen Sängerin Lola Blau (Katharina Paul), die das dem Faschismus erliegende Österreich verlässt, nach Amerika emigriert und dort berühmt wird. Die so tragischen wie komödiantischen Kabarettsongs transportieren eine ganze Zeit und hüllen schwarzen Humor um die uralte Sehnsucht nach Glück.

Katharina Paul spielt Lola Blau © Quelle: Dorit Gaetjen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 15. Oktober (20 Uhr) sowie am 16. Oktober (18 Uhr) lädt Heinz Klever ein zu seinem politischen Kabarett „Wird’s wieder so wie’s niemals war?“ in der Kleinen Komödie.

Sport: Küstenwaldlauf und Kutterrennen

Zum Wochenende wird es dann außerdem noch mal sportlich im Ostseebad. So findet am 15. Oktober der Warnemünder Stoltera-Küstenlauf statt. Der SV Warnemünde 1949 e.V. richtet das Event, bei dem die Startenden bei einem Zehn-Kilometer- und mehreren Drei-Kilometer-Läufen durch den Küstenwald und auf der Promenade antreten, bereits zum 39. Mal aus. Startschuss ist 10 Uhr an der Sporthalle. Die Strecke führt über die Parkstraße, die Promenade bis zum Leuchtturm und zum Küstenwald. Anmeldungen unter www.kuestenwaldlauf.de

Bereits um 9 Uhr startet am 15. Oktober das traditionelle Kutterrennen der Fachhochschule Wismar. Das „Kutter Pullen“ findet am Alten Strom (Höhe Alte Vogtei bis Zollamt) statt.