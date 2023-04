﻿Rostock: Warum die Ausstellung zu Wochenkrippen in der DDR so spaltet

Rostock. „Ich bin ein Kriegskind. ’41 geboren, habe gehungert, gefroren. Der Titel ‚abgegeben‘ ist eine Herabwürdigung der Mütter. Ich komme mir vor wie auf einer Agitationsveranstaltung.“ Die Podiumsdiskussion zur Ausstellung „‚abgegeben‘ – Wochenkrippen in der DDR“ in der Rostocker Kunsthalle ist noch keine Stunde alt, da ist schon Feuer unterm Dach.

Günter Polte (81), zu DDR-Zeiten Seemann, sieht seine Lebensleistung beleidigt. Es geht um das Erziehungsbild im Sozialismus, das das Kollektiv in den Fokus gestellt hat. Und es geht um die Frage, was das mit den Kindern, mit den Menschen gemacht hat.

Günter Polte (81), zu DDR-Zeiten Seemann, findet allein den Titel der Ausstellung, „abgegeben“, herabwürdigend. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ein anderer Standpunkt: „Resilienz und Erfolgsbereitschaft sind verschiedene Dinge. Wenn ich keine Wärme für den Menschen habe, kann ich das mit unglaublicher Leistungsbereitschaft kompensieren. Aber wie ist der Preis für die Kinder?“ Heike Liebsch forscht zum Thema „Wochenkrippen“ – und was es mit den Kindern gemacht hat. Das System, bei dem Kinder unter der Woche in eine Einrichtung gegeben wurden, damit Eltern ihrem Beruf nachgehen konnten, hat es bis 1992 gegeben. Jörg-Uwe Neumann meint: „Es gibt aber auch sehr viele Wochenkrippen-Kinder, die erfolgreich und auch resilient sind. Im Beruf und als Erwachsene.“

Rund 30 Besucher waren zur Podiumsdiskussion über die Ausstellung „‚abgegeben‘ – Wochenkrippen in der DDR“ in die Rostocker Kunsthalle gekommen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Diese Ausstellung, sie polarisiert, spaltet, regt auf – ohne dass sie das will. Denn eigentlich zeigt sie nur. Prof. Carsten Spitzer, Leiter der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Unimedizin Rostock (UMR), sagt: „Es geht darum, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Das ist aber kein Mütter-Bashing. Diese Ausstellung kann auch einen therapeutischen Wert haben, wenn Mütter, die ihre Kinder weggegeben haben damals, sich heute mit diesen Kindern auf den Weg der Aussöhnung machen – auch über die Ausstellung.“ Das zeigen Einträge im Gästebuch.

„Die Wochenkrippe an sich ist kein Trauma!“

Gesicherter Forschungsstand heute ist, dass die emotionalen Erlebnisse der ersten drei Lebensjahre besonders prägend für das spätere Leben sind, was Bindungsfähigkeit, Emotionalität, Resilienz angehe. Und da stelle sich in Bezug auf dieses System eben auch die Frage, was das „Hineinregieren der DDR in Familiensysteme“ ausgelöst habe.

Spitzer, dessen Fakultät ein Forschungsprojekt dazu begleitet, sitzt neben Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann und Dr. Olaf Reis, ebenfalls UMR, im Podium. Es geht um das Thema, was die frühe Kindheit mit dem Menschen macht. Reis sagt: „Die Wochenkrippe an sich ist kein Trauma! Gesicherte Erkenntnisse, was die Wochenkrippen mit den Kindern gemacht haben, haben wir nicht. Dazu haben wir zu wenig Teilnehmer. Es geht darum, Geschichten zu erzählen.“

Dr. Christiane Stehle (59), Ärztliche Direktorin der UMR, sagt: „Ich bin als Kind der DDR in einer Krippe groß geworden. Der Ansatz, dass Frauen ihre Kinder weggegeben haben, weil sie sich emanzipieren wollten, ist etwas schief.“ Im Westen habe sie 1997 die Problematik erlebt, als Frau mit Kind in der Medizin arbeiten zu wollen, und „händeringend“ einen Krippenplatz gesucht. Muss man beim Krippensystem also nicht auch von Errungenschaft sprechen?

Dr. Margot Grossehelweg (68), frühere Chirurgin aus Dresden: „Erzählen Sie mir nicht, dass ich keine Empathie habe. Wenn Sie ein positives Beispiel suchen – ich bin eins!“ © Quelle: Dietmar Lilienthal

Auch Dr. Margot Grossehelweg (68), frühere Chirurgin aus Dresden, sagt: „Ich war in der Wochenkrippe, weil meine Mutti arbeiten musste, und kann eines bestimmt behaupten: dass ich nicht zurückgeblieben bin. Ich habe Medizin studiert und als Ärztin gearbeitet. Sagen Sie mir nicht, ich habe keine Empathie. Wenn Sie ein positives Beispiel suchen – ich bin eins! Wir sollten mit diesem Thema etwas objektiver umgehen.“ Ein Thema, das bewegt. Ein Thema, das bisher unter dem Radar lief und weiter besprochen werden sollte.