﻿Kultur und Club-Atmosphäre: Das ist am Wochenende in der Rostocker Kunsthalle los

Rostock. Am Wochenende kommen in der Rostocker Kunsthalle neben Kulturliebhabern auch Feierwütige auf ihre Kosten: Am Freitag, 25. August, findet die zweite Paniknacht zur Udo-Lindenberg-Ausstellung statt. Zwischen Gemälden und Exponaten wird ordentlich gefeiert – zu den größten Hits der Rockikone, präsentiert von Vize Udo & Panikkomplizen. „Das ist eine der besten Coverbands“, sagt Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann.

Beginn ist um 19 Uhr, die Veranstaltung endet um 23 Uhr. Bis 21 Uhr haben die Besucher zudem die Möglichkeit, an einer Führung durch die Ausstellung teilzunehmen. Sie ist im Eintrittspreis – 38 Euro pro Person – inbegriffen. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Allerdings: Tickets für die nächste Paniknacht Ende September gibt es noch.

Udo-Lindenberg-Party und -Ausstellung in Rostock beliebt

Denn nach dem positiven Fazit der ersten Auflage schlugen Fans schnell zu. Bei dem Event Ende Juni hatten viele sich vom Konzept überzeugt, durch Poster, Gitarren und eine Miniaturversion ihres Stars in eine andere Welt abzutauchen. Am meisten freut sich Neumann aufs Karaoke: „Das war beim letzten Mal wirklich großartig.“

Außerdem hofft der Kunsthallenchef auf zahlreiche Besucher im Udo-Style: „Wir werden wieder das beste Double küren“, verrät er. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt neben Ruhm und Ehre einen Preis. „Eine Flasche Eierlikör und etwas aus der Ausstellung.“ Diese erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit: Sie wurde wegen des großen Andrangs bis Ende Oktober verlängert.

Kunsthalle: Ausstellung des Künstlers Ronald Paris eröffnet

Am Sonnabend, 26. August, öffnet um 18 Uhr zudem die Ausstellung von Ronald Paris im Beisein seiner Witwe sowie Ex-Oberbürgermeister Henning Schleif. Und: „Es können gerne noch Besucher vorbeikommen“, so Neumann. Die Schau beinhaltet rund 60 Werke und ist bis zum 5. November zu sehen.

Schwerpunkt: die Zeit von 1975 bis 1985, die der Künstler in Rostock verbrachte. Damals entstanden laut Kunsthalle die wichtigsten Wandmalereien und Bilder für den Palast der Republik, das Theater in Schwedt und das Gewandhaus in Leipzig.

Das Wandbild „Von der Verantwortung des Menschen“ des Künstlers Ronald Paris entstand in Rostock. © Quelle: Kunsthalle Rostock

Am Sonntag feiert die Musikkassette Geburtstag

Zum Schluss wartet ein besonderes Jubiläum: Die Musikkassette wird 60 Jahre alt.

Im Zuge dessen wird am Sonntag, 27. August, von 11 bis 13 Uhr die Lindenberg-Ausstellung um mehrere Exponate erweitert. Hinzu kommt eine musikalische Mitmachaktion: Gäste dürfen ihre selbst aufgenommenen Udo-Tapes mitbringen, die dann gemeinsam angehört werden. Die Teilnahmegebühren sind im Eintrittspreis enthalten.

