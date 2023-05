﻿Kunsthalle Rostock frisch saniert: Darum sind Museen so wichtig fürs Land

Rostock. „Na endlich“, denkt man. Und schaut man in die Gesichter der Museumsmitarbeiter am Schwanenteich von der Pförtnerin bis zum Direktor, wird man einmal komplett durchgeruckelt vor guter Laune. So viel Fröhlichkeit. Und geht man durch die Räume der frisch sanierten Rostocker Kunsthalle, weicht das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. So viel Helligkeit, so viel Kunst überall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tempeln der Kunst Raum geben

Es ist gerade nach diesen schweren Lockdown-Jahren unermesslich, dass Kulturhäuser wieder öffnen, dass man den Tempeln von Kunst und Kultur nicht nur Raum gibt, sondern sie auch auf Vordermann bringt. Auch wenn das wie im Falle der Rostocker Kunsthalle mal zehn Millionen Euro kostet.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Gebäude und auch andere Museen in ganz MV atmen, bewahren, zeigen die Geschichte dieses Landes über mehr als 130 Jahre, wie im Falle der Kunsthalle, deren ältestes Sammlungswerk aus dem Jahre 1891 stammt. Die Kunsthalle protzt nach der Generalkosmetik mit dem, was sie hat und was sie kann. Und das ist gut so.

Geht man durch die aktuelle Sammlungsschau, sieht man in die Geschichte, die Kunst erzählt den Zeitgeist, die Moden, die Ästhetik von Gesellschaften und Systemen, ihrer Politik, Verfehlungen. Sie gefriert Zeit in Farbe und Form. Für die Politik selten systemrelevant. Für die Menschen überlebenswichtig.