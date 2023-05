﻿Kunsthalle Rostock: Miriam (24) eröffnet erneuertes Haus mit Tanz

Rostock. Erst zögerlich, fast tastend, dann immer dynamischer, leidenschaftlicher erobert sie, verfolgt von einer Videokamera, den unbekannten Ort. Mit raumgreifenden Schritten, geschmeidigen Drehungen, scheinbar über das Parkett schwebend, vermittelt Miriam Kaya das Gefühl von Leichtigkeit, Raum und Tanz gehen hier eine fast körperliche Verbindung ein. Improvisierend macht die Tänzerin die noch leere Kunsthalle zu ihrer Bühne. Erfüllt sie mit Kunst, noch ehe dort bald wieder Bilder, Skulpturen und Installationen ihren angestammten Platz finden.

„Bisher hatte ich noch keine Gelegenheit, die Kunsthalle zu besuchen. Umso mehr freut es mich, dass ich die Möglichkeit erhielt, in Vorbereitung ihrer Wiederöffnung vor der Kamera tanzen zu können“, sagt Miriam Kaya, Mitglied der Tanzcompagnie des Volkstheaters. Das Ensemble wird am 8. Mai während dieser Feierlichkeit auftreten.

Der Tanz, so ist sich die 24-jährige Hamburgerin sicher, „liegt mir in den Genen“. Das vielleicht auch deshalb, weil kurdisches Blut in ihren Adern fließt: „Mein Vater stammt von dort. Meine Mutter ist Deutsche.“ Beim Besuch ihrer Verwandtschaft in der Türkei begeistert es sie immer wieder, dass dort Musik, Tanz und Gesang leidenschaftlich gepflegt werden: „Irgendwie habe auch ich dieses Temperament in mir. Mein Leben ist Bewegung!“

Von der Kunstturnerin zur Tänzerin

Dass sie „multikulti“ aufgewachsen ist, empfindet die 1,64 Meter große Frau mit dunklem langen Haar als eine wertvolle Bereicherung. 1998 in Hamburg geboren, verspürt Miriam schon als kleines Kind einen unbändigen Bewegungsdrang. Sie ist ein Energiebündel, ein Temperamentsbolzen, eine, die nicht still sitzen kann. Als Kunstturnerin in einem Hamburger Verein werden diese Veranlagungen in Bahnen gelenkt. Schon bald macht das junge Talent bei nationalen und internationalen Meisterschaften mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam.

Doch nicht nur Barren, Bock und Boden gehört ihre Liebe. Trotz knochenhartem Trainings offenbar nicht völlig ausgepowert, „tobt“ sie sich noch beim Ballettunterricht aus.

Gebürtige Hamburgerin wurde international ausgebildet

Akrobatische Körperbeherrschung, Grazie und absolute Fitness, beim Turnen angeeignet, kommen ihr auch hierbei entgegen. Sie sind das gewisse Plus, das das Talent zu einer außergewöhnlich Begabten macht. So fällt Miriam die endgültige Entscheidung für die Ballettschuhe nicht mehr schwer.

Wiedereröffnung am Wochenende Die Rostocker Kunsthalle öffnet an diesem Wochenende wieder ihre Türen für die Besucher. Gestartet wird am 6. und 7. Mai mit einem Tag der offenen Tür, der Eintritt wird an diesem Wochenende kostenlos sein. Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr. In der ersten Ausstellung werden Neuerwerbungen und einige Perlen aus der Kunsthallensammlung zu sehen sein. Darunter eine Bronzeskulptur von Susanne Rast, Werke von Dietrich Becker, Armin Mueller-Stahl sowie Ramona Seyfarth. Neben Werken aus der Sammlung der Kunsthalle soll ein buntes Programm geboten werden. Geplant sind zudem über den Sonnabend verteilt Performances von den Künstlerinnen Yvonne Middelborg und Stefanie Rübensaal sowie Führungen und eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wie wichtig ist ein Museum heute für die Kunst?“ Die geladene Wiedereröffnung findet am 8. Mai um 18 Uhr mit Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) statt. Dort wird auch Miriam Kaya mit ihrem Tanz zu sehen sein. Mehr Infos unter www.kunsthallerostock.de.

Im Alter von 16 Jahren geht die Begabte nach Essen-Werden und besucht dort das Tanzgymnasium. Mit dem Abitur in der Tasche bewirbt sie sich 2016 an der Züricher Hochschule der Künste und beendet diese 2019 als Bachelor of Arts in zeitgenössischem Tanz. „Ich war von Anbeginn vor allem am modernen Tanz interessiert. Dort liegt meine Stärke. Ich bin aber immer offen für neue Stilrichtungen“, stellt sie fest.

Von Nordschweden auf die deutschen Bühnen

Dies wusste die Tanzcompagnie Norrdans in Nordschweden ebenso zu schätzen, bei der sie in der Spielzeit 2018/19 praktizierte, wie Bühnen in Deutschland, Bulgarien und den Niederlanden, auf denen sie freischaffend tanzt. Seit der Spielzeit 2021/22 ist Miriam Kaya Mitglied der Tanzcompagnie des Volkstheaters.

Was liebt sie an ihrem Beruf? „Über die tänzerische Bewegung, mit Mimik und Gestik habe ich viele Möglichkeiten, Gefühle und Emotionen auszudrücken. Es sind keine Worte, aber es ist die Sprache meines Körpers, mit der ich kommuniziere, mit der ich mich an die Zuschauer wende“, antwortet sie.

Bei diesen Aufführungen war sie in Rostock schon dabei

Das Rostocker Publikum konnte das unter anderem bei den Aufführungen von „Mensch werden“, „Cabaret“ oder den „Life Letters“ beeindruckend erleben. Lebt Miriam Kaya gerne Rostock? „Mir gefällt die Stadt, die mir vorher unbekannt war. Sie ist sehr lebendig. Ich bin oft in Cafés, Bars und gehe zum Tanz.“

Auch sonst ist ihr Tag gut ausgefüllt. So unterrichtet sie im Sports Club im KTC Yoga. Und wenn es dann noch immer in den Beinen kribbelt, setzt sich die Nimmermüde gerne auf ihr Fahrrad und fährt eine Runde durch die Stadt.

Bei so viel Bewegung kann sie es sich sogar leisten, ihren Hobbys Kochen und Backen zu frönen. „Doch bei mir kommt nur Veganes und Vegetarisches auf den Tisch“, betont sie. Ihre Mutter, Sonja Müller-Kaya, Ernährungsberaterin in Hamburg, habe ihr eine gesunde Lebensweise immer ans Herz gelegt, betont die Tänzerin.