﻿Kunsthalle Rostock zeigt Ausstellung über die Macht der Bilder

Rostock. Eine neue Ausstellung im Schaudepot der Kunsthalle Rostock befasst sich mit der Macht der Bilder in den Medien – und auch mit den Zweifeln daran. Zu sehen sind Arbeiten der Berliner Künstler Roland Schefferski und Sladjan Nedeljkovic. 2015 wurden die beiden Künstler von Kuratorin Elena Gavrisch einander vorgestellt. Ihre Ausstellung trägt den Titel „Seeing Is (Not) Believing“. Also wird die englische Redensart, nach der Sehen auch Glauben bedeutet, hier stark angezweifelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Roland Schefferski und Sladjan Nedeljkovic spielen in ihren Arbeiten mit der Gewissheit, dass das, was die Betrachter auf Bildern erblicken, auch wirklich der Realität entspricht. Neben Objekten, Videos und Installationen aus den letzten 15 Jahren werden auch Arbeiten gezeigt, die von den Künstlern eigens für die Ausstellung im Schaudepot der Kunsthalle Rostock geschaffen wurden. Sie nutzen das Schaudepot wirkungsvoll für ihre Möglichkeiten.

Blick auf das Werk „Cut Outs“ von Roland Schefferski © Quelle: Kunsthalle Rostock

Blick in die Zeitung als Spiegel

Roland Schefferski, geboren im polnischen Katowice, hat Bilder aus Zeitungsseiten ausgeschnitten und durch Spiegel ersetzt, in denen sich der Besucher selbst erblicken kann. „Betrachter werden somit flüchtig durch die Spiegelung zum Bestandteil des Mediums“, so Roland Schafferski. „Sie überbrücken damit gleichzeitig die Distanz gegenüber dem Ereignis, über das berichtet wird“, erklärt Schefferski den Ansatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dann untersucht der Künstler, wie Bilder das kulturelle Bildgedächtnis prägen – und wieder verschwinden. Die künstlerische Anordnung: In wassergefüllten Glasbehältern hat Roland Schefferski auf Porzellanplatten gebrannte Fotos mit wichtigen Personen und Ereignissen der Weltgeschichte versenkt. „Doch die Platten mit geschichtlichen Ereignissen sind zerbrochen“, so Schefferski. Diese Arbeit, die einen Raum vollständig einnimmt, trägt den Titel „Brokening News“.

Das Werk „Brokening News“ von Roland Schefferski © Quelle: Michal Wojtarowicz

Zweifel an Bildern, die geschichtliche Ereignisse darstellen

Sladjan Nedeljkovic, der in der serbischen Stadt Zemun geboren wurde, befasst sich innerhalb dieser Ausstellung in Bildkonstellationen mit geschichtlichen Ereignissen. „Eine wichtige Frage ist dabei unter anderem, wie Bilder wahrgenommen werden, wenn kein Text zur Erklärung vorhanden ist und die übliche Kombination aus Text und Bild nicht mehr stimmt“, sagt Nedeljkovic. So blickt der Betrachter auf Zeitungsseiten, die nur noch von Bildern leben. Die Infos dazu muss jeder selbst assoziieren.

Die Theorie der beiden Künstler ist: Bilder liefern die wichtigen Botschaften, ob nun in Zeitungen oder in Online-Medien; Bilder werden immer häufiger und gleichzeitig größer, so die Wahrnehmung. Roland Schefferski und Sladjan Nedeljkovic stellen sich in diesem Zusammenhang die Frage: Stimmen die Botschaften der Bilder immer mit dem überein, was die Betrachter wirklich sehen und zu erkennen glauben? Diesen Zweifel daran wollen die Künstler verarbeiten und auch darstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Kunsthalle ruft Publikum zum Mitmachen auf

Die Ausstellung in Rostock beschränkt sich nicht nur auf das Schaudepot. Eine begleitende Aktion findet draußen am Schwanenteich statt. Dort installieren Roland Schefferski und Sladjan Nedeljkovic mit Ausstellungskuratorin Elena Gavrisch ein Objekt in Form einer Ente. Bekanntlich steht das Wort Ente auch für eine Falschmeldung in den Medien. Diese Nebenbedeutung des Wortes greifen die ausstellenden Künstler auf.

Eröffnung und Begleitprogramm 5. August, 17.30 Uhr: Eröffnung der Außengalerie am Schwanenteichpark, 18 Uhr: Eröffnung der Ausstellung im Schaudepot der Kunsthalle, 19.30 Uhr: Come Together im Kunsthallen-Café 6. August, 11 und 13 Uhr: Künstlerführung mit der Kuratorin 14. September, 15 Uhr: Künstlerführung, 18 Uhr: „Öffentlichkeit im Wandel. Wie uns mediale Bilder beeinflussen“, Gesprächsrunde in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern 15. Oktober, 15 Uhr: Künstlerführung

Dazu soll auch das Publikum in die Ausstellung einbezogen werden. Der Plan: Die Kunsthalle Rostock ruft ihre Besucher auf, von ihnen in den Medien aufgespürte Enten an die Kunsthalle zu senden. Die Einsendungen sollen an der Ente am Schwanenteich platziert werden. Überhaupt setzten die Künstler in einem Begleitprogramm auf Interaktion mit dem Publikum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Seeing Is (Not) Believing“ ist eine Zusammenarbeit der Kunsthalle Rostock mit dem Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst in Stettin. Die Ausstellung ist bis zum 15. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, Montag geschlossen, Eintritt 6 Euro und 4 Euro ermäßigt, Rostocker Studierende und Flüchtlinge kostenlos (Kulturticket)

OZ