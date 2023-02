﻿Kunstscheune bei Rostock: In diesen Workshops können sich Hobbymaler inspirieren lassen

Kreative und solche, die es werden wollen, sind ab sofort in der Kunstscheune von Achim Klein in Kritzmow (Landkreis Rostock) willkommen. Vier Künstler geben Workshops in den Räumen neben „Carls Scheune“. Wir haben einen Blick in die Räumlichkeiten geworfen.

In der Kunstscheune in Klein Schwaß gibt Künstler Dietmar Braun einer Hobby-Malerin Hinweise für ihr Werk.

Kritzmow. Wenn man in die Kunstscheune von Achim Klein eintritt, muss man erst mal einen Moment gucken. Und alles auf sich wirken lassen. Überall stehen, hängen oder liegen bunte Gemälde. Mal sind es Porträts in Lebensgröße, mal Landschaften wie fotografiert. In jeder Ecke stehen alte Stühle, Tische, Staffeleien und ein paar Pinsel bereit.

„Wer Lust hat, kann vorbei kommen und malen. Hier ist jeder frei, zu kommen oder zu gehen“, erzählt Inhaber Achim Klein. Der 70-Jährige, der seit 2019 die Pension „Carls Scheune“ betreibt, hat sich mit der Kunstscheune nun einen kleinen Traum erfüllt. „Ich wollte schon immer einen Künstlertreff erschaffen. Hier im Atelier können jetzt Kreative zusammen kommen.“

Achim Klein hat sich mit der Kunstscheune einen Traum erfüllt. Die Pension „Carls Scheune“ betreibt er seit 2019. © Quelle: Ove Arscholl

Für Achim Klein traf es sich gut, dass die Bäckerei im Herzen von Klein Schwaß, die direkt an seine Pension angrenzt, den Betrieb beendete. Jetzt nutzt er die Räumlichkeiten in dem weinroten Gebäude an der Parkentiner Straße, um Werke verschiedener Künstlerinnen und Künstler auszustellen und Workshops anzubieten.

Vier Künstler geben Workshops in der Kunstscheune

Die Workshops, die für 36 Euro gebucht werden können, finden bei einem von vier Künstlerinnen und Künstlern statt. Diana Stutzke ist eine von ihnen. Die 51-Jährige stellt seit 2019 ihre Bilder im kleinen Atelier neben „Carls Scheune“ aus. Schon mehrfach gewann sie den ersten Preis in der Kategorie Gemälde bei Rostock Kreativ. Ihr Wissen gibt sie ab sofort jeden Freitag zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr an Interessierte weiter. Ihr Spezialgebiet ist die Acryl-Malerei. Einen ersten Vorgeschmack gibt die selbstständige Künstlerin am 4. und 5. Februar.

Seit 2019 hat Künstlerin Diana Stutzke ihr Atelier neben „Carls Scheune“. Jetzt stehen ihre Werke auch in der Kunstscheune. © Quelle: Ove Arscholl

Wer lieber Aquarell-Bilder malen möchte, ist bei Dietmar Braun richtig. Die Malgruppe des 78-Jährigen findet jeden Montag zwischen 14 und 17 Uhr statt. Sein Können hat sich der Hanseat selbst beigebracht. „Lange habe ich im Büro gearbeitet. Aus Spaß habe ich kurz vor der Rente an der Promenade in Warnemünde meine Hobby-Malereien verkauft. Die kamen so gut an, dass ich mich schnell damit selbstständig machen konnte“, erzählt Dietmar Braun, während er eine Besucherin an ihrem Bild betreut.

Eine Woche Kreativität und Ostsee-Luft

Die Malkurse laufen im Februar langsam an. Aber schon den ganzen Januar über durften Interessierte samstags vorbeischauen, mit den Künstlern sprechen, selbst malen. Wichtig ist bloß: „Wer malen möchte, sollte sich Pinsel und Farbe selbst mitbringen. Alternativ kann auch alles gegen einen kleinen Beitrag geliehen werden.“ Achim Klein freut sich schon auf Geburtstage, Feiern, Workshops und Urlauber in seiner Kunstscheune.

In der ehemaligen Backstube in Klein Schwaß ist nun die Künstlerscheune. © Quelle: Ove Arscholl

Auch das ist bei ihm möglich: Eine ganze Woche Kreativität und dabei Ostsee-Luft schnuppern. Für 210 Euro können Hobbymaler oder solche, die es werden wollen, ein Zimmer in „Carls Scheune“ buchen und das neue Atelier frei nutzen.

Jeder Künstler hat sein Spezialgebiet

„Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt“, sagt Achim Klein, der selbst passionierter Kunstsammler ist. Wer nicht selbst den Pinsel schwingen möchte, kann die Werke der vier Künstler im Atelier auch kaufen. Neben Landschaften und Porträts entdeckt der ein oder andere wohl auch eine Karikatur, z. B. von Komiker Otto. Die entstammen den Händen von Iván Prado. Mit dem Künstler aus Peru arbeitet Achim Klein schon seit 2007 zusammen.

Das Künstler-Quartett komplettiert Sophia, alias „Viva La Mouf“. Die Berlinerin wohnt seit Juli 2022 in Carls Scheune und verarbeitet in ihren Kunstwerken die verschiedensten Materialien. Von Treibholz, Steinen und Scherben bis zu Keramik und Papier bleibt bei ihr nichts ungenutzt.

Nachdem die ersten Workshops und Tage der offenen Tür angelaufen sind, soll die Kunstscheune noch einen richtigen Einstand erleben. „Natürlich planen wir noch eine große Eröffnungsfeier. Die steckt aber noch in den Kinderschuhen“, erzählt Achim Klein, freut sich aber schon jetzt darauf.