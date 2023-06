﻿Für Shopping oder Strand: Wer künftig in Rostock Kurabgabe zahlen muss

Rostock. Aller guten Dinge sind drei – oder doch nicht? Am Mittwoch (7. Juni) hat die Rostocker Bürgerschaft eine neue Kurabgabesatzung beschlossen. Und damit festgelegt, wer für seinen Aufenthalt in der Hansestadt künftig zahlen muss. Obwohl die Satzung, die eigentlich längst gelten sollte, nochmals mehrere Monate lang überarbeitet worden war, gab es auf der Sitzung immer noch heftige Debatten um einzelne Punkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrkosten für Urlauber und Tagesgäste

Fest steht nun aber: Tagesgäste müssen ab September nicht mehr nur in den Seebädern, sondern im ganzen Stadtgebiet 2,25 Euro Kurabgabe zahlen. Urlauber werden ab diesem Zeitpunkt mit 3,70 Euro pro Nacht zur Kasse gebeten – egal, ob sie ein Quartier in den Rostocker Seebädern oder in der Innenstadt nutzen. Die Bezahlung erfolgt bei Anreise in der Unterkunft.

Einen Unterschied zwischen Haupt- und Nebensaison gibt es bei der Kurabgabe nicht. Kinder unter fünf Jahren sind von der Gebühr ausgenommen. Genau wie jene, die als Begleitpersonen von Schwerbehinderten gelten, die laut Ausweis auf ständige Hilfe angewiesen sind. Ermäßigt sind sowohl Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren sowie Schwerbehinderte. Sie müssen beim Tagesbesuch nichts und im Urlaub pro Tag 1,45 Euro Kurabgabe zahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tourismuszentrale hatte in der ursprünglichen neuen Satzung höhere Gebühren für diese Personengruppen angesetzt. Doch der Mehrheit der Bürgerschaft war die finanzielle Entlastung der Betroffenen wichtiger – was die Stadt nun jährlich 125 000 Euro kostet.

An- und Abreisetag müssen mit bezahlt werden

Für Urlauber wichtig: An- und Abreisetag werden als zwei Tage berechnet, auch wenn eine Anreise spät oder eine Abreise früh erfolgt. Dafür dürfen die Urlauber mit ihren Kurkarten während des Aufenthaltes gratis den Rostocker Nahverkehr nutzen. Von dem Mobilitätsangebot ausgenommen sind der Molli und die Fähren über die Warnow sowie zwischen Warnemünde und Hohe Düne, die jeweils separat bezahlt werden müssen.

Gänzlich von der Gebühr ausgenommen sind nicht nur all diejenigen, die in Rostock ihren Hauptwohnsitz haben. Sondern auch jene, die in der Hansestadt studieren, arbeiten, ausgebildet werden oder hier einen Kleingarten haben. Ebenfalls nicht kurabgabepflichtig sind Menschen auf Dienstreise, Tagungsteilnehmer, Studenten mit Zweit­wohnsitz, Familienbesucher, Sportler, die für Wettkämpfe nach Rostock kommen, oder Besitzer von Zweitwohnungen, die fremdvermietet sind.

Kurabgabe gilt in Rostock auch für Dauercamper

Dagegen müssen Zweitwohnungsbesitzer, die das Objekt selbst nutzen sowie Inhaber von Dauerstellplätzen auf Campingplätzen und Besitzer von dauerhaften Bootsliegeplätzen künftig eine Jahreskurabgabe in Höhe von 63 Euro (ermäßigt 42 Euro) bezahlen. Die ÖPNV-Nutzung ist bei dieser Form der Abgabe allerdings nicht mit enthalten. Wo und wie die neu von der Abgabe Betroffenen die Gebühr zahlen können, soll bis zum Start im September noch genau bekannt gegeben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offen ist bisher auch noch, wo Tagesgäste ihre Kurabgabe bezahlen können und wie die Kontrolle erfolgt. Nicht genau definiert ist ebenso, was Kurzbesucher in der Stadt tun müssen, um gebührenpflichtig zu werden. Die Bürgerschaft legte zumindest fest, dass Tagesgäste nur dann zahlen müssen, wenn sie sich zu Erholungszwecken in Rostock aufhalten. Und auch wenn es sich für manche so anfühlen mag: Eine Shoppingtour oder ein Abendessen in der Hansestadt zählen nicht in die Kategorie Erholung.

Reduziert wurden auch die Strafen. So müssen jene, die Kurabgabe zahlen müssten, aber das nicht getan haben, mit Geldbußen zwischen 500 und 2500 Euro und nicht wie bisher angedacht zwischen 2500 und 5000 Euro rechnen. Die neue Satzung wird am 1. September dieses Jahres in Kraft treten.

Nach Jahren der Diskussion: Gratis-WC für alle

Mit den künftig höheren Einnahmen – immerhin mehrere Millionen Euro – sollen unter anderem die seit Jahren geforderte kostenfreie Nutzung von öffentlichen Toiletten umgesetzt werden. Zumindest bei jenen WC-Anlagen, die von der Stadt und der Tourismuszentrale betrieben werden.

Außerdem soll die Gebühr dazu dienen, das touristische Angebot zu verbessern. Zum Beispiel mit einer digitalen Gästekarte, die Vergünstigungen für Führungen und Rundfahrten, Besuche von Museen und Ausstellungen und mehr bietet. Zudem wird die Kurtaxe auch für die Bewirtschaftung des Strandes und für die Wasserrettung eingesetzt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Gegensatz zur Bettensteuer ist die Kurabgabe gerecht“

Die Neuerung der Satzung ist laut Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm vor allem deshalb notwendig geworden, weil die bestehende Satzung nicht mehr rechtskonform sei und deshalb Handlungsdruck bestehe. Zudem sei eine Erhöhung der Einnahmen notwendig, um Angebote auszubauen und wettbewerbsfähig zu bleiben. „Und im Gegensatz zur Bettensteuer ist die Kurabgabe die gerechteste Gebühr, weil sie vom Gast gezahlt wird, aber auch zweckgebunden direkt wieder für die Gäste eingesetzt wird“, so Fromm.

OZ