Warnemünde. Das Bild „Die Gesandten“ – welche Geschichte erzählt dieses Gemälde in Öl und Acryl auf Leinwand? Oder noch besser: Welche Geschichten verbirgt es? Ein gutes Beispiel für die Konnotationen und Dechiffrierungen, mit denen der Leipziger Maler Rayk Goetze (58) arbeitet, studiert, malt, entwickelt. Ausgangspunkt ist – rein materiell – eine Szene von drei Kite-Surfern, die am Strand von Warnemünde zusammenstanden. Goetze hat die Sportler beobachtet, wie sie halblaut miteinander sprachen. Natürlich, wahrscheinlich waren Wind und Wellen Gesprächsthema. Aber sie könnten auch einen Auftragsmord besprochen haben.

Kraft, Macht, Männlichkeit, Martialität, Erotik.

Goetze sagt: „Mit dem Betrachten der Surfer erfahre ich eine visuelle Bereicherung für ein Bild einer Gruppe, das ich schon seit Jahren in mir trage.“ Ins Bild geflossen sind die Haltungen und die Symbolik um Haken, Ösen, Schnüre. Und in den Haltungen geht es um Kraft, Macht, Männlichkeit, Martialität und sogar Erotik.

Der Leipziger Maler Rayk Goetze diskutiert mit seiner Frau, der Malerin Berit Mücke, vor dem Bild „Die Gesandten“ (2022), Öl und Acryl auf Leinwand, 240 x 200 cm. © Quelle: Martin Börner

Rayk Goetze, der Bildergewaltige, stellt zum dritten Mal in MV aus, dazu war er 2019 Gast der OZ-Kunstbörse. Die 40 Arbeiten der Schau „Glanz und Elend“ im Kurhaus Warnemünde, kuratiert von der Galerie Joost Van Mar – das KonsulaRt“ zeigen Entwicklungen. Zum Beispiel Gruppen. Goetze sagt: „Ich bin von der Einzelfigur zur Doppelfigur übergetreten und nähere mich jetzt der Gruppe an.“ Zum Beispiel Pferde. Das Majestätische in den Haltungen seiner figürlichen Arbeiten tritt bei dem Schüler von Arno Rink und Neo Rauch stets ebenso ins Bild, wie die Haltung des Gekreuzigten als Sinnbild für das Leiden der Kreatur. Im Pferd scheint er nun die Figur gefunden zu haben, die unbändige Kraft und Würde ausstrahlt. Zum Beispiel die Unschärfe. Goetze arbeitet schon länger mit der Richterschen Unschärfe und sagt: „Ich habe 30 Jahre gebraucht, um in die Schärfe zu finden. Seit zehn Jahren kämpfe ich mich in die Unschärfe.“

Ein Geschenk, das nicht erklärt wird

Bilder, die Geschichten explodieren und implodieren lassen. Es ist keine Botschaft, sondern ein Spiel mit inneren Zustandsbeschreibungen. Goetze malt zum Teil in zehnfach überlagerten Bildschichten und die Figuren und Elemente des Schaffensprozesses verschwinden, werden übermalt, in die Unschärfe gezogen, überlagert, verschleiert. Der Galerist Alexander Gehrke begleitet Goetze seit Jahren und erlebt immer wieder dramatische Bildmetarmorphosen, wenn er sich Arbeiten im Prozess und in ihrem Endstadium, wenn es dem Maler gelungen ist, loszulassen, ansieht. Er sagt: „Derjenige, der das Bild erwirbt, bekommt den gesamten Prozess, alles, was das Bild in zahllosen Schichten enthält, als Geschenk mit. Aber er bekommt es nicht erklärt.“

Vernissage Die Ausstellung „Glanz und Elend“ der Warnemünder Galerie „Joost Van Mar – Das KonsulaRt“ von Alexander Gehrke wird am Samstag, 27. August um 18 Uhr im Kurhaus Warnemünde (Seestraße 18) eröffnet. Die Eröffnungsrede zu den Werken des Leipziger Malers Rayk Goetze, der aus Rostock stammt, hält der Leiter des Berliner Künstlerhauses Bethanien, Christoph Tannert. Ab 19 Uhr tritt die Band „König“ auf. Die Ausstellung läuft bis zum 25. September.

Der Künstler vergleicht diesen Prozess mit dem Erwerb einer Krone. Da bekomme man auch nicht Blut, Schweiß und Tränen des Schmieds und Blut, Schweiß und Tränen früherer Träger der Krone mitgeliefert. Beipackzettel für Kunst gibt es nicht. Goetze spielt auch damit nach dem Motto: „Suchen Sie das Eichhörnchen!“ Es gibt da diese Anekdote aus der Freundschaft zwischen Picasso und Braque, erzählt Gehrke. Picasso soll Braque damit irritiert haben, dass er nach einem Atelierbesuch sagte: „Mir gefällt das Eichhörnchen in deinem Bild“. Und George Braque, der überhaupt kein Eichhörnchen gemalt hat, hat sich fast in den Wahnsinn gesucht – im Briefwechsel der beiden festgehalten.

Darum geht es zuweilen in der Kunst. Nicht, was ein Künstler vorgibt, sehen zu sollen, sondern, was der Betrachter sieht, entdeckt, findet. Das Werk „Die Insel. Landschaft mit Papagei“ zum Beispiel. Gehrke sagt, „dieses Bild haben wir hunderte Male gesehen.“ Bei Caspar David Friedrich und anderen. Licht, Landschaft, Horizont. Es ist ein Darßbild mit Blickrichtung Hiddensee. Goetze hat es in den Sound der Gegenwart geholt. Ausgangsbild war eine Frau am Strand, die Richtung Horizont blickte, eine übermalte Touristin. Suchen Sie die Frau! Suchen Sie den Papagei! Suchen Sie das Eichhörnchen! Und finden Sie die Sehnsucht.

Rayk Goetze bedient sich manchmal wahllos, manchmal schamlos, oft irritierend, zuweilen verstörend, aber meist augenzwinkernd in der Ikonographie, der Gegenwart, in den Moden, der Kunstgeschichte, den Epochen. Es ist wie in der Musik ein ästhetisch endloser Intertext, in dem uns zuweilen Gekreuzigte gemeinsam mit einer Leipziger Straßenbahn begegnen oder Elemente der Postmoderne wie Gitter auf blumige Formen der Renaissance treffen.

Neu ist eine leichte Düsternis in den aktuellsten Werken, die auch Auseinandersetzung mit einer immer stärker auseinanderdriftenden Welt, einer Gegenwart, die kaum noch auszuhalten ist, spiegelt. Goetze sagt, dass wir, die Generationen der Nachkriegsgeborenen nicht glauben sollen, einfach so davonzukommen. Das klingt düster! Er sagt auch: „Das ist ja eine Irritation, die wir alle spüren. Wir sind mittendrin. Der Weg, den wir gehen im älter werden und loslassen und Erkenntnisgewinn. Aber es ist eine Frage, ob wir es in uns einschließen oder daraus schöpferische Kraft ziehen.“ Klingt nach Zuversicht. Malerei, so Goetze, sei die Umsetzung einer geistigen Idee in eine materielle Form.