Rostocks Gäste sollen demnächst auch dann Kurtaxe zahlen, wenn sie im Stadtzentrum in ein Hotel einchecken. Bisher galt das nur für die Stadtteile in Ostseenähe. Die Hotelbranche ist sauer. Die Abgabe wird außerdem deutlich teurer.

Rostock. Schon im Juni sollen Tagesgäste und Urlauber in ganz Rostock Kurtaxe zahlen – und nicht nur in Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und Markgrafenheide wie bisher. Mittwoch soll die Bürgerschaft darüber abstimmen, doch nun wird kurz vorher massive Kritik an der Reform laut. „Unausgegoren“, „handwerklich schlecht gemacht“, „so nicht umsetzbar“ hieß es am Montag bei der Regionalgruppe des Dehoga. Der Hotelverband fordert zusammen mit dem Tourismusverein eine Verschiebung der für diesen Mittwoch angesetzten Abstimmung in der Bürgerschaft.