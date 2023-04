﻿IHK kritisiert geplante Kurabgabe in Rostock – Entscheidung könnte sich verzögern

Rostock. Erneuter Clinch um die geplante Kurabgabe: Die IHK zu Rostock und weitere Akteure aus Wirtschaft, Tourismus und Einzelhandel positionieren sich gegen die geplante Kurabgabe in Rostock. „Es gibt noch zu viele offene Fragen“, sagt IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp. Am 26. April will die Bürgerschaft über die Kurabgabe von 3,70 Euro abstimmen. Zuletzt hatte sich die Abstimmung verschoben, weil der Tourismusverein Rostock und Warnemünde und der Hotelverband Dehoga schon damals kritisierten, nicht in Entscheidungen miteinbezogen worden zu sein.

Eigentlich war sie schon für Juni geplant, jetzt soll sie voraussichtlich am 1. September kommen: die Kurtaxe von 3,70 Euro, die Hotelgäste in der Hansestadt zahlen müssen. Dafür dürfen sie kostenlos den ÖPNV nutzen, sollen aber auch An- und Abreisetag voll bezahlen. Das sei nicht verhältnismäßig, sagen die Unterzeichner der Stellungnahme. Dehoga-MV-Präsident Lars Schwarz fordert „die Beibehaltung der aktuellen Regelung mit der jeweils hälftigen Kurabgabe für den Anreise- bzw. Abreisetag“.

Erste Signale, Abstimmung über Kurabgabe zu verschieben

Es habe ein Gespräch mit dem Tourismusverband gegeben, bei dem man aber in vielen Punkten nicht zusammengekommen sei. „Wir hoffen, dass sich die Fraktionen mit unseren Punkten auseinandersetzen – und der Termin zur Abstimmung noch mal verschoben wird“, so Strupp. Grundsätzlich sei er nicht gegen die Kurabgabe, es brauche aber Antworten.

Ob am 26. April über die Kurtaxe entschieden wird, ist noch unklar. Linken-Fraktionschef Christian Albrecht habe erste Signale mitbekommen, dass die Abstimmung verschoben werden solle. Seine Fraktion sehe keine Probleme mit der Kurabgabe, wenngleich er offen für Änderungsanträge sei.

Das sagen die Parteien der Bürgerschaft Rostock

Sechs davon hat die CDU-Fraktion eingereicht: Sie wollen die Mobilitätspauschale aussetzen, den An- und Abreisetag nicht besteuern und eine Befreiung für Menschen mit Behinderung und Kleingartenbesitzer. „Vor dem Hintergrund der Kritikpunkte der IHK sehen wir die Einführung einer Kurabgabe kritisch“, so Chris Günther (CDU). Es müsse außerdem ein Unterschied zwischen Haupt- und Nebensaison gemacht werden.

Dem stimmt Uwe Flachsmeyer (Grüne) zu. Außerdem sollen Kinder und Jugendliche ermäßigt werden und nicht, wie vorgesehen, ab sechs Jahren 2,95 Euro zahlen. „Es steht außer Frage, dass es eine Kurtaxe braucht.“ Die Mobilitätspauschale solle Touristen motivieren, das Auto stehen zu lassen und so Parkhäuser zu entlasten.

Auch Thoralf Sens (SPD) spricht sich für die Kurtaxe aus: „Die Einnahmen werden in den Tourismus reinvestiert, damit sollen zum Beispiel kostenlose Toiletten in Warnemünde geschaffen werden.“