﻿Klinik für Kuscheltiere: Rostocks Teddy-Krankenhaus öffnet wieder

Handel

Günstig Second Hand und Vintage shoppen in Rostock-Warnemünde

Mode, Schmuck, Accessoires, Antiquitäten, Bücher und Kunst: Das und mehr können Besucher am Wochenende im Hostel an der Ostsee kaufen zu Schnäppchen-Preisen und so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Angebot, Öffnungszeiten – die Infos zum Flohmarkt am Sonntag (7. Mai 2023).