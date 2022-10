﻿Kutterpullen in Warnemünde: Studenten liefern sich spannende Rennen auf dem Alten Strom

Welches Boot ist das schnellste? Das wollten 14 Seefahrerstudenten-Teams beim tradionellen Warnemünder Kutterpullen anlässlich des Semesterstarts der Hochschule Wismar auf dem Alten Strom wissen. Was den Wettkampf so besonders macht und worauf es beim Rudern ankommt.

Das traditionelle Kutterpullen fand am Wochenende auf dem südlichen Ende des Alten Stroms statt – hier das Team vom Studentenclub Sumpf.

Rostock. „Eins, zwo. Eins, zwo“, hallt es am Samstag über den Alten Strom im Ostseebad Warnemünde. Zwei Boote gleiten über das Wasser. Mit vereinter Muskelkraft versuchen die Besatzungen Geschwindigkeit aufzunehmen. Ihre Ruder bewegen sich im Gleichtakt. Die nächsten Meter sind entscheidend. Die Mannschaft, die als schnellstes die zweite Wende absolviert und sich zur Ziellinie vorkämpft, gewinnt das Rennen. Die Spannung steigt.

Von der Kaikante aus beobachten zahlreiche Menschen den Wettkampf. Mit lauten Pfiffen und einstudierten Versen feuern sie die Teams beim diesjährigen Warnemünder Kutterpullen an. Und die geben zum traditionellen Semesterbeginn der Hochschule Wismar alles. Nur wenige Augenblicke später überfährt auch schon eines der Boote die Ziellinie. Die Menge jubelt. Es ist eines der ersten von insgesamt 19 Rennen an diesem Tag. „We are the champions“, stimmen die Sieger ein. Ihre Gegner nehmen es mit Humor. „Das war doch nur Glück“, lautet ihre neckische Antwort.

Traditionssport im Ostseebad Warnemünde

Dass es beim Kutterpullen auf weit mehr als nur Glück ankommt, weiß Olivia Schulze. Seit 2017 ist die Masterstudentin regelmäßig bei der Traditionsveranstaltung des Fachschaftsrats Seefahrt und des Rostocker Studentenclubs Sumpf mit am Start. Und das obwohl die junge Dessauerin in ihrer Jugend nur wenige Gelegenheiten hatte, Wassersport zu betreiben. „Meine einzige Verbindung zur See war bis vor fünf Jahren noch die Elbe“, verrät sie mit einem Augenzwinkern.

Olivia Schulze ist schon seit 2017 beim Kutterpullen dabei. © Quelle: Ove Arscholl

Mittlerweile aber hat Schulze den Dreh raus. Rudern liegt ihr. Von ihrem Team wurde sie daher zur Schlagfrau ernannt. Beim Rennen gibt sie das Tempo vor. Taktgefühl und Teamgeist seien entscheidend, um gemeinsam den Kurs zu halten. „Wichtig ist, dass alle gleichauf pullen. Die Mannschaft muss sich auf jeden einzelnen verlassen können“, erklärt die 24-Jährige und schaut zum Alten Strom.

Warnemünder Kutterpullen erstmals am Alten Strom

Es ist das erste Mal, dass das Kutterpullen hier und nicht am Passagierkai stattfindet. Im Wasser spiegeln sich einzelnen Sonnenstrahlen. Auf der Oberfläche herrscht kaum Bewegung. Ideale Bedingungen für den nächsten Wettkampf. Schulze und ihre Mitstreiter begeben sich zum Start. Eine rund 400 Meter lange Strecke gilt es schnellstmöglich zu absolvieren.

Gehören seit Jahren zum Kutterpullen: Sascha Zufelde (l.) und Georg Finger - diesmal als Startschussgeber und Moderator. © Quelle: Ove Arscholl

Der Knackpunkt: Die Bahnen sind nicht breit genug, weshalb die Teams in entgegengesetzte Richtungen starten und an zwei Bojen wenden müssen. „An diesen Punkten zeigt sich, wie gut die Techniken der Mannschaften wirklich sind“, sagt Sascha Zufelde, Vorsitzender des Fachschaftsrat Seefahrt. Vom Ufer aus beobachtet er das Geschehen. Schulze und ihre Kollegen performen gut, so seine Einschätzung.

Siegerehrung im Warnemünder Studentenclub Sumpf

Bis ins Viertelfinale kämpfen sie sich vor. Dann aber muss sich die elfköpfige Mannschaft einer Gruppe junger Brandenburger geschlagen geben. Traurig ist Schulze deshalb aber keinesfalls. Im Gegenteil, sie ist stolz. Schließlich waren ihre Gegner in der K. o.-Runde stark, belegen am Ende des Wettbewerbs sogar den ersten von insgesamt 14 Plätzen. „Wir haben unser Bestes gegeben und hatten viel Spaß dabei. Das ist die Hauptsache“, sagt Schulze.

Und mit dem Rennen soll der Spaß an diesem Tag noch lange nicht enden. Am Abend wechseln die Teilnehmer die Location. Im Studentenclub „Sumpf“ steht die Siegerehrung auf dem Plan. Anschließend wird gefeiert und getrunken, was das Zeug hält – wie es sich für eine Veranstaltung zum Semesterstart gehört.